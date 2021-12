Il cane Linneo di Blanca ha preso tutti in simpatia fin dalla prima puntata. La fiction Rai, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, vede Maria Chiara Giannetta (Don Matteo) vestire i panni di una giovane non vedente esperta di decodage che lavora come stagista presso un commissariato di polizia. Blanca ha perso la vista quand’era piccola, in seguito a un terribile incidente in cui è morta sua sorella. Da allora, suo padre le ha regalato un cane guida per aiutarla nel suo quotidiano.

Nella puntata in onda lunedì 6 dicembre abbiamo appreso meglio il rapporto tra Blanca e il suo fedele Linneo, una femmina di bulldog americano, femmina di tre anni, di razza classica tra hybrid e bully, dal pelo bianco e dagli occhi color ghiaccio. Il cane Linneo di Blanca è la vera mascotte della fiction, e anche il pubblico ha apprezzato. Tanto che, nella terza puntata di ieri, i social si sono rivoltati quando hanno temuto il peggio.

Blanca ha deciso di seguire Liguori sul campo e ha portato con sé il suo cane, con delle gravi conseguenze: Linneo è stato ferito gravemente durante uno scontro a fuoco, e subito portato dal veterinario in condizioni critiche. Blanca è disperata, così come gli spettatori, che hanno seguito con apprensione, ma anche rabbia, gli eventi della puntata.

Sui social sono corse le maggiori polemiche. Molti hanno “accusato” la Rai di colpire sempre i cani, altri hanno protestato, dicendosi pronti a smettere di seguire la fiction se Linneo non ce l’avesse fatta. Insomma, una vera e propria protesta animalista che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. Verso fine puntata, apprendiamo che Linneo è stato sottoposto a un duro intervento dal quale ne è uscito vivo. Ne segue una scena commovente in cui Blanca si avvicina al lettino del suo amico a quattro zampe e lo rassicura con tenerezza.

A fine puntata, la Rai ha comunque precisato, tramite una dicitura: “Nessun animale è stato maltrattato durante la produzione di questa fiction”.