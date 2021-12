Sono diverse le new entry di Sandition 2 che dovranno colmare il vuoto lasciato dal co-protagonista Theo James: ITV e PBS hanno diffuso un primo sguardo ai molti volti maschili che si uniscono all’atteso secondo capitolo del period drama ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Prima cancellato e poi rinnovato per due nuove stagioni, il format inglese accoglie diversi attori nel cast per ampliare la storia della giovane eroina romantica Charlotte Heywood, interpretata da Rose Williams, orfana dell’amore di Sidney (James).

Ad affiancarla tra le new entry di Sandition 2 ci saranno diversi interpreti maschili, alcuni dei quali nei panni di nuovi corteggiatori più o meno appetibili: questo nuovo capitolo della serie in costume vede Charlotte tornare a Sanditon mentre l’azione riprende nove mesi dopo il finale aperto della prima stagione, con personaggi vecchi e nuovi che popolano la ridente cittadina, ormai sempre più in popolare e ambita.

Le new entry di Sandition 2 daranno vita ai personaggi di Alexander Colburn (interpretato da Ben Lloyd-Hughes), Charles Lockhart (Alexander Vlahos), il colonnello Lennox (Tom-Weston Jones), il capitano Declan Fraser (Frank Blake) e il capitano William Carter (Maxim Ays). Colburne è descritto come un uomo ricco, razionale e asociale, in netto contrasto con Lockhart che è sia mondano che enigmatico, mentre il colonnello Lennox è un individuo sicuro di sé affiancato dai capitani Fraser e Carter: questi ultimi entrano in contatto con la sorella minore di Charlotte, Alison (interpretata da Rosie Graham).

ITV e PBS hanno presentato le new entry di Sandition 2 pubblicando le prime immagini dei nuovi acquisti del cast nei panni dei loro personaggi. Molte altre saranno divulgate nei prossimi mesi in vista del debutto della stagione, atteso a livello internazionale a marzo 2022 (e successivamente in Italia su LaEffe, che ha trasmesso la prima stagione nel 2020).

