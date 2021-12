Il finale de Il Collegio 6 anticipa e va in scena la prossima settimana. Questa è la notizia del giorno che arriva a ridosso della messa in onda della sesta puntata in onda oggi, 7 dicembre, su Rai2. I collegiali sono chiamati a nuove prove questa sera ma quello che è certo è che il pubblico la prossima settimana scoprirà come andrà a finire, chi porterà a casa il titolo di studio tanto desiderato e chi, invece, dovrà rinunciare. Al momento non ci sono anticipazioni su come andrà a finire Il Collegio 6 ma le anticipazioni della puntata di oggi rivelano qualcosa di più.

Il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia quest’anno è ambientato nei favolosi anni ’70 e questa settimana troveremo i soliti noti insieme ai nuovi arrivati della scorsa settimana ovvero Davide Cresta, diciassettenne messinese dalla vita scolastica turbolenta, e Matteo Palazzo, sedicenne italofrancese, origini catanesi. I due hanno fatto presto breccia nel cuore dei compagni ma siamo sicuri che le cose non cambieranno in corsa?

Le anticipazioni di oggi de Il Collegio 6 rivelano che arriverà il giorno del convegno dedicato ai giovani e al loro rapporto con la scuola e la famiglia, e per questo saranno chiamati a partecipare anche i genitori dei ragazzi che, dopo settimane, avranno modo d riabbracciarli con tutto quello che questo significa. I genitori avranno l’opportunità di riprovare l’ebrezza dei banchi di scuola portando a galla le loro memorie di un passato lontano ma anche l’occasione per affrontare il presente.

Non mancheranno le tentazioni come quella di ‘curiosare’ nelle stanze dei propri figli e lasciarsi andare a qualche “marachella”. Ciliegina sulla torta sarà il progetto cinema guidato dal regista Lorenzo Vignolo che impegnerà gli studenti che dovranno scrivere le sceneggiature del cortometraggio e poi girarlo a breve. Il resto lo scopriremo nel doppio finale de Il Collegio in onda il 13 e il 14 dicembre nel prime time di Rai2 con il diploma finale e gli ultimi esami.