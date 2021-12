Nei più grandi successi di Gazzelle c’è la risultante del nuovo cantautorato italiano, quello che dall’indie attinge l’essenziale per servirlo alla mensa del pop. Il risultato – per dirla come Ghigo Renzulli – è uno stile che allo schianto emozionale e intimo dell’artista unisce la tensione del rock. La voce di Flavio Bruno Pardini – questo il nome di Gazzelle – si riconosce a distanza: nel suo timbro c’è il brit-pop che ci piace, ma anche l’it pop che sì, anche questo ci piace.

Quella Te (2016)

In qualsiasi best of che ci si ritrova a compilare non manca mai il singolo d’esordio dell’artista. Quella Te è l’esordio di Gazzelle, una ballata indie pop dal primo album Superbattito (2017) che letteralmente gli spiana la strada nella scena italiana.

Scintille (2018)

Scintille, ballata profonda e intimista, è contenuta nel secondo disco Punk (2018) e fa parte di quei brani che non possono mancare nella playlist. Il testo è una riflessione su ciò che resta dopo la fine di una relazione, con l’occhio di chi rimane solo ma cerca di non farlo capire all’ex partner.

Belva (2021)

Belva fa parte del terzo e ultimo disco OK (2021) e non può mancare tra i più grandi successi di Gazzelle, anche solo per l’arpeggio che apre il brano e lo accompagna per la sua intera durata.

Il Meno Possibile (2021)

In ogni carriera che si rispetti esiste uno spazio riservato ai featuring eccellenti. In questo caso Gazzelle è ospite di Marco Mengoni nel nuovo disco Materia (Terra) con un segmento pop ad alto potenziale, perfettamente cucito sulla pelle sonora del cantautore romano come se fosse un brano tutto suo.

Fo**uta Canzone (2021)

Fo**uta Canzone è il nuovo inedito di Gazzelle presentato in anteprima a X Factor nel novembre 2021 come un nuovo episodio di intimismo e veracità, peculiarità che sono proprie del cantautore romano.

