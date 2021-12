Delitti in Paradiso 11 tornerà all’inizio del 2022 su BBC, e successivamente in Italia su Rai2, con diverse novità: alcune guest star si uniranno al detective Neville Parker (interpretato da Ralf Little) e a Selwyn Patterson (Don Warrington) nel procedurale di successo ambientato nell’immaginario atollo caraibico di Saint Marie. E in alcuni casi si tratta di volti abbastanza noti.

Nel cast di Delitti in Paradiso 11 appariranno l’ex star di EastEnders Nicholas Bailey e l’attrice di Vikings Isabelle Connolly, in qualità di guest star. Altri nomi annunciati per la prossima stagione sono quelli di Tamzin Outhwaite (Ridley Road), Jason Done (Waterloo Road), Ben Onwuke (Safe) e Ben Starr (Jamestown). E ancora Faith Alabi (Masters of None), Jake Fairbrother (Skyfall), Andrew Leung (Cruella), Owen McDonnell, Ruby-May Martinwood (Taboo), Aislin McGuckin (Modern Love), Karise Yansen (Enterprice), Aron Julius, Naana Agyei-Ampadu (La Ruota del Tempo), Victoria Ekanoye, Oscar Morgan, Olivia D’Lima, Simon Lenagan, Keir Charles, Petra Letang, Eileen Walsh e Lucy Griffiths. Una line-up molto ricca per la serie che ha appena celebrato il decennale, onorandolo con uno speciale di Natale in arrivo su BBC.

Inoltre in Delitti in Paradiso 11 debutterà la nuovissima ufficiale di Saint Marie Naomi Thomas, interpretata da Shantol Jackson, che si unirà ai personaggi della sergente Florence Cassell (Josephine Jobert), a Catherine Bordey (Élizabeth Bourgine) e Marlon Pryce (Tahj Miles), tutti di ritorno nei loro ruoli.

Delitti in Paradiso 11 andrà in onda nel 2022 dopo l’episodio natalizio atteso su BBC il 26 dicembre e in Italia il 3 gennaio: lo speciale dovrà risolvere il finale aperto della stagione 10, che ha visto il protagonista Neville sul punto di dichiarare i propri sentimenti a Florence. Nel frattempo, anche quest’ultima dovrà affrontare una scelta difficile quando il Commissario gli chiederà di andare sotto copertura per risolvere un caso di traffico di droga su un’altra isola.

Delitti in Paradiso 11 è atteso su Rai2 nel corso del prossimo anno, dopo che la rete avrà trasmesso in replica la decima stagione, in onda a partire dal 10 gennaio.

Continua a leggere su optimagazine.com