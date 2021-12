Lo spin-off di The Batman su Pinguino è ufficiale. Colin Farrell riprenderà il ruolo di uno degli storici nemici di Bruce Wayne dal film (in uscita il prossimo anno) alla serie tv per HBO Max.

La conferma giunge da Variety e, secondo quanto riferito, lo show approfondirà l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot nel mondo criminale di Gotham. Il progetto era in fase di sviluppo a settembre, ma Farrell non era ancora stato coinvolto.

Lauren LeFranc è impegnata a scrivere la sceneggiatura della serie. Insieme a Farrell, il regista di The Batman Matt Reeves e il produttore del film Dylan Clark produrranno esecutivamente la serie su Pinguino, con la Warner Bros. Television come compagnia di produzione. La serie è destinata all’emittente via cavo HBO Max ed è uno dei progetti lanciati da WarnerMedia per creare un nuovo universo di Batman che colleghi film e serie tv.

Se lo spin-off di The Batman dovesse ottenere il via libera, sarebbe il secondo spettacolo legato al film di Reeves. HBO Max ha già ordinato una serie tv ambientata all’interno del dipartimento di polizia di Gotham, con il creatore di Giri/Haji Joe Barton come showrunner.

Il Pinguino, alias Oswald Cobblepot, è uno dei membri più famosi dell’universo di Batman, riconoscibile per il suo cilindro, il monocolo e un’ampia varietà di ombrelli mortali. Al cinema e in tv, il personaggio è stato precedentemente interpretato da attori come Burgess Meredith ema l’interpretazione più celebre è quella di Danny DeVito. Nella serie Gotham, Robin Lord Taylor ha vestito i suoi panni per quattro stagioni.

Colin Farrell è meglio conosciuto per i suoi numerosi ruoli cinematografici, ricevendo elogi per aver recitato in film come The Lobster, In Bruges e 7 psicopatici. È stato tra i protagonisti della seconda stagione della serie HBO True Detective.

