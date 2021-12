Chicago Fire 10 su Sky Serie si avvicina al traguardo dei 200 episodi: in onda ogni martedì dopo Chicago Med e prima di Chicago PD, la serie più longeva del franchise taglierà il traguardo anche in Italia con l’episodio in onda il 14 dicembre.

La programmazione di Chicago Fire 10 su Sky Serie è partita lo scorso novembre, insieme a quelle di Chicago Med 7 e Chicago PD 9, in onda in un’unica prima serata ogni martedì, in prima visione per l’Italia su Sky Serie (canale 112 di Sky).

L’appuntamento con Chicago Fire 10 su Sky Serie del 7 dicembre apre la strada a quello che sarà il 200° episodio, connotato da un’importante fuoriuscita dal cast che segna uno spartiacque per la serie. Ecco la trama dell’episodio 10×04, che introduce la trama destinata a sfociare nell’addio al personaggio storico di Matt Casey (Jesse Spencer).

Mentre Casey decide di fare un viaggio fuori città, e Kidd comincia la sua carriera da tenente, un appuntamento galante di Ritter si trasforma in un’operazione di soccorso.

Il 200° episodio di Chicago Fire 10 su Sky Serie andrà in onda il 14 dicembre, con l’ultimo episodio di Spencer dopo dieci stagioni: l’attore è stato in scena sin dal debutto del dramma d’azione di Dick Wolf, ma ora il suo personaggio lascia la squadra per un nobile motivo. Ecco la trama e il promo dell’episodio 10×05, intitolato proprio Duecento in onore al traguardo raggiunto, che andrà in onda in prima tv in Italia martedì prossimo su Sky Serie alle 22:00.

Casey prende una decisione di quelle che cambiano la vita. Gallo, Ritter e Violet accettano un’intervista e un servizio fotografico. Brett e Mouch lanciano il programma di paramedicina. Cruz si avvicina alla paternità.

Sia Chicago 10 che gli altri format del Chicagoverse sono disponibili anche in streaming su Now.

