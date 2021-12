Sarà la prima serie di Sylvester Stallone, il suo esordio in carriera in un format televisivo, che parte già favoritissimo sulla carta: l’indimenticabile Rocky Balboa sarà il protagonista e produttore della serie drammatica di Paramount Plus Kansas City, ideata e scritta da Taylor Sheridan (il creatore del clamoroso successo di Paramount Yellowstone) e Terence Winter (sceneggiatore de I Soprano).

La serie di Sylvester Stallone sarà ambientata ai giorni nostri e incentrata sul leggendario mafioso di New York City Sal, che deve affrontare l’incredibile compito di trasferire la sua famiglia mafiosa italiana nella moderna città di Kansas City, in Missouri. Lì, il protagonista interpretato da Stallone incontrerà personaggi sorprendenti e ignari della sua statura criminale che lo seguono lungo il suo percorso non convenzionale verso il potere.

La serie di Sylvester Stallone, intitolata proprio Kansas City, vedrà sia Sheridan che Winter firmare la sceneggiatura e curare la produzione esecutiva, con Winter nel ruolo di showrunner. Si tratta di due pezzi da novanta: Sheridan ha ampliato il suo ricco accordo di esclusiva con ViacomCBS a febbraio per la creazione di nuove serie dopo l’incredibile riscontro di Yellowstone, da cui è nato anche il prequel prossimo al debutto 1883 (in arrivo su Paramount Plus il 19 dicembre), mentre Winter è noto per il suo lavoro in spettacoli come I Soprano, Boardwalk Empire e Vinyl di HBO, oltre ad aver scritto il film The Wolf of Wall Street che gli è valso una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

La serie di Sylvester Stallone vedrà l’attore impegnato sia come interprete che come produttore esecutivo, affiancato in quest’ultima veste da David C. Glasser, Ron Burkle e Bob Yari di 101 Studios. Gli MTV Entertainment Studios cureranno la produzione della serie, che è attualmente in sviluppo, secondo Variety.

Continua a leggere su optimagazine.com