Si tratta di una vera e propria maledizione quella che si sta abbattendo sul Napoli. Il club di De Laurentiis sta perdendo uomini fondamentali partita dopo partita. Purtroppo, dopo le pesanti assenze di capitan Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, mister Spalletti dovrà fare a meno anche di Lobotka, che nelle ultime partite ha dimostrato tutto il suo valore. Il centrocampista slovacco nello scorso match di campionato contro l’Atalanta è stato sostituito in seguito ad un colpo subito alla coscia destra dopo uno scontro di gioco. Nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre, il numero 68 azzurro si è sottoposto agli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro.

Il giocatore, come riportato dal quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, sarà valutato di nuovo nei prossimi giorni e ha già iniziato il lavoro riabilitativo. Lobotka salterà quasi sicuramente l’importante sfida di giovedì sera contro il Leicester City, valida come ultima giornata della fase a gironi di Europa League (da dentro o fuori) e il match di campionato contro l’Empoli. Stando alle ultime notizie, Stanislav potrebbe restare fuori venti giorni oppure attendere e sperare in un recupero lampo e quindi esserci già nella sfida di domenica prossima contro i toscani e nella sfida scudetto contro il Milan, in programma domenica 19 dicembre.

La sfortuna sta abbattendo tutte le pedine cardine del gioco del Napoli, andando a riempire sempre di più il reparto infermeria. A quanto pare, nel delicatissimo match europeo contro il Leicester, sia Insigne che Fabian Ruiz potrebbero non farcela e quindi rimanderanno il ritorno in campo al match di domenica contro l’Empoli. Una compagine a dir poco decimata e che farà molta attenzione a non perdere a lungo giocatori fondamentali accelerando il loro rientro in campo. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulle condizioni fisiche di questi calciatori.

