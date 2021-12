Per gli appassionati del genere sicuramente non può sfuggire l’offerta odierna riguardante le AirPods Max, le cuffie wireless targate Apple che possono essere acquistate ad un prezzo leggermente più conveniente su Amazon. Parliamo di un accessorio alquanto costoso, ma super tecnologico che potrà far gola agli amanti del marchio Apple.

Nuova offerta per AirPods Max torna ai livelli del Black Friday su Amazon

Una sorta di viaggio nel tempo, che attualizza l’offerta trattata nelle scorse settimane sul nostro magazine. Nella giornata odierna queste AirPods Max, di colore grigio siderale, sono apparse sul famoso sito di e-commerce ad un prezzo scontato del 20%, garantendo in questo modo un po’ di risparmio rispetto al costo iniziale. Sborsando infatti la cifra di 503,99 euro, ecco che queste AirPods Max potranno essere vostre, riuscendo a risparmiare 125,01 euro, visto come il prezzo consigliato inizialmente fosse di 629 euro.

Offerta Nuovo Apple AirPods Max - Grigio siderale Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

La disponibilità di tale prodotto è immediata e non ci sono costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di spedizione. Per chi è abbonato a Prime, potranno arrivare a casa vostra nel giro di pochissimi giorni. Chi non si ritrova ad essere abbonato, può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni e decidere poi di non proseguire con l’abbonamento. Intanto però si ritroverà a sfruttare gli stessi vantaggi duranti i giorni di prova. Infine c’è anche la possibilità di pagare queste AirPods Max in comode rate.

Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di queste cuffie wireless di ultima generazione ideate da Apple. In primis troviamo un driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà. Non manca la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergersi totalmente nella musica. Nel caso in cui si voglia mantenere attiva l’attenzione su ciò che ci circonda, queste AirPods Max sono dotate anche di modalità trasparenza.

Altro aspetto di rilievo è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema. Infine spazio all’audio computazionale che combina un design acustico unico con il chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria. Senza dubbio parliamo di un prodotto più di nicchia, ma che quest’oggi è acquistabile ad uno sconto interessante su Amazon.