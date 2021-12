Gli operatori telefonici non potranno andare oltre il vincolo di 24 mesi per i contratti di rete fissa (si era anche parlato di un limite di 12 mesi, poi accantonato). Come riportato da ‘dday.it‘, i gestori potrebbero anche essere tenuti ad offrire proposte con vincoli di 12 mesi, ma si può desumere che, nel caso, i prezzi si presenteranno senz’altro più elevati (non ci si può aspettare diversamente, purtroppo).

Per la questione dei modem destinati agli abbonamenti FTTH, le telco si battono sul fatto che i terminali di rete in fibra ottica sono parte dell’apparato proprietario (l’AGCOM gli ha dato ragione, almeno per il momento). Non sembrano esserci dettagli nemmeno relativamente alle modalità di rateizzazione dei modem: l’abbonamento non potrà superare i 24 mesi, ma cosa si fa nel momento in cui il pagamento dei modem dovesse andare oltre? Porsi certe domande è lecito, soprattutto in un periodo così incerto come quello che stiamo vivendo. In ogni caso, va anche detto che le indiscrezioni di cui sopra non sono ancora state confermate dal Governo, e che tutto potrebbe anche risolversi in una bolla di sapone per quanto ne sappiamo (bisognerà aspettare un altro po’ per capire cosa accadrà).

Di più concreto resta la possibilità che agli operatori telefonici non dovrebbe essere concesso di superare il vincolo di 24 mesi per la rete fissa, pur essendo stata presa in considerazione anche il limite dei 12 mesi (che, però, pare essere stato scartato, nonostante avrebbe di certo favorito il passaggio alla fibra dall’ADSL, o comunque a connessioni a banda larga più performanti di quelle attualmente presenti ancora in molte case). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

