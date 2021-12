A.P. Bio è stata cancellata, di nuovo, e stavolta senza alternative all’orizzonte. Dopo 4 stagioni, questa sembra essere davvero la fine della corsa per la comedy con Glenn Howerton, incentrata su un professore di filosofia licenziato da Harvard che torna nella sua città natale a insegnare biologia al liceo. A.P. Bio era già stata chiusa dopo due stagioni su NBC, ma era riuscita a salvarsi spostandosi sul nuovo servizio streaming del canale, Peacock.

Dopo che la stagione 4, uscita a settembre, non è riuscita ad ottenere un rinnovo di fiducia da parte di Peacock. La comedy americana non ha avuto vita facile sin dal debutto nel 2018 e ora sembra destinata ad essere archiviata definitivamente. A farlo sapere è Mike O’Brien in persona, creatore della serie per NBC: lo showrunner ha ringraziato il pubblico per aver sostenuto la commedia nel suo travagliato percorso tra la tv generalista e la piattaforma streaming e ha bruciato sul tempo lo streamer nel far sapere al pubblico che non tornerà in onda.

Ecco l’annuncio che A.P. Bio è stata cancellata.

Sono triste di annunciare che AP Bio non verrà rinnovato per una quinta stagione. Ma soprattutto mi sento grato in questo momento. A tutti i fan che hanno visto lo spettacolo e hanno lottato per il ritorno dopo la cancellazione! E a Peacock e UTV per averci regalato altre due stagioni dopo quella! (tutti i 42 episodi)

A.P. Bio è stata cancellata da Peacock ma le sue 4 stagioni restano disponibili per lo streaming sulla piattaforma, recentemente approdata anche in Italiaa via Sky.

Continua a leggere su optimagazine.com