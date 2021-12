The Killers a Milano nel 2022, per il Milano Summer Festival che si terrà all’Ippodromo Snai San Siro il 21 giugno del prossimo anno.

Annunciata oggi la presenza di uno dei maggiori gruppi musicali di alternative rock statunitense i maggior successo, sul palco del festival estivo milanese l’anno prossimo. Per i The Killers è l’unico appuntamento previsto nella penisola nell’ambito della tournée mondiale.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita anticipata sul sito Vivo Club mercoledì 15 dicembre alle ore 11:00 mentre la vendita online generale inizierà giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 11:00; infine i biglietti saranno nei punti vendita autorizzati martedì 21 dicembre 2021, alle ore 11:00.

Per iscriversi a Vivo Club è necessario accedere al sito di Vivo Concerti e registrarsi tramite il proprio indirizzo mail indicando i propri dati e scegliendo un username che verrà utilizzato per l’accesso al sito stesso e alle prevendite in anteprima esclusiva per gli iscritti. Gli utenti del Vivo Club potranno infatti acquistare in anticipo, rispetto alla data di apertura delle prevendite, i biglietti per l’unico concerto dei The Killers in Italia e per quelli di molti altri artisti seguiti da Vivo.

I The Killers sono Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer. Impegnati in tour il prossimo anno, suoneranno i loro più grandi successi anche sul palco del Milano Summer Festival. In scaletta non mancherà il loro recente album Pressure Machine co-prodotto dalla band, Shawn Everett e Jonathan Rado (dei foxygen).

Il nuovo disco di inediti, ultimo progetto rilasciato in ordine di tempo, racconta la realtà cruda e quotidiana della piccola Nephi (Utah), città natale di Brandon Flowers.

Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto.