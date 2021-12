The Cure in Italia nel 2022. La band di Robert Smith farà tappa nel Belpaese con 4 date nel prossimo autunno dopo la lunga assenza dal palco a seguito della pandemia del Covid-19.

L’ultima volta della band britannica nello stivale è stata nel 2019 in occasione del Firenze Rocks alla Visarno Arena. Per molti fan è l’occasione per ascoltare nuova musica dei Cure, se consideriamo che da diverso tempo la band ha garantito che presto sarebbe arrivato il nuovo album – in altre occasioni hanno parlato di più novità – dopo tanti anni di silenzio discografico.

The Cure in Italia nel 2022: le date

Le date dei The Cure in Italia nel 2022 saranno 4. Ecco i dettagli e le location:

31 Ottobre 2022 – UNIPOL ARENA – Bologna

1 Novembre 2022 – MANDELA FORUM – Firenze

3 Novembre 2022 – KIOENE ARENA – Padova

4 Novembre 2022 – FORUM – Milano

I biglietti per i concerti dei Cure in Italia nel 2022 saranno disponibili a partire da venerdì 10 dicembre.

Il nuovo album dei Cure

L’ultimo disco di inediti dei Cure è 4:13 Dream (2008), e durante l’estate il frontman Robert Smith si era detto pronto a lanciare una data della nuova release. Per il momento dal fronte novità non arrivano notizie. In ogni caso le prime indiscrezioni parlano di un disco cupo e dark con canzoni di lunga durata e testi profondi, ma Robert Smith ha anche parlato di un disco rumoroso che firmerebbe solamente come solita, trattandosi di un progetto eterogeneo rispetto ai canoni della sua band.

Smith, infatti, ha spiegato che il suo disco sarebbe composto da un’ora di rumore. Ancora, altri rumor parlano di un ulteriore album di inediti dei Cure oltre a quello già annunciato. Tre novità, dunque, sarebbero nei cantieri della band britannica più influente del panorama post-punk degli ultimi 40 anni.

Il ritorno dei Cure in Italia nel 2022 potrebbe essere l’occasione di un tour promozionale, ma per il momento sono solo ipotesi.

