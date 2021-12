Con la terza puntata di Blanca su Rai1, in onda stasera lunedì 6 dicembre, la fiction arriva al giro di boa. La produzione LuxVide continua a macinare ottimi ascolti, portando a casa il 24% di share nell’appuntamento della scorsa settimana.

Dopo aver scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, la nostra protagonista è determinata a mettere una pietra sopra alla possibilità di avere una storia con l’Ispettore Liguori. Ma tutto cambia quando il piccolo Gabriele viene rapito: e per lui sono momenti di panico che metteranno a dura prova il suo rapporto con Marinella, la quale ben poco gradisce la collaborazione di Blanca. In questa situazione potrebbe approfittarne Nanni, il cuoco anche lui interessato alla giovane stagista?

Si intitola Io ballo da sola la puntata di stasera, ed ecco la sinossi:

Proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei.