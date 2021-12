Non si ferma nel modo più assoluto lo sviluppo software per i Samsung Galaxy Note 10, considerando il fatto che in giro per il mondo pare sia stato già avvistato l’aggiornamento di dicembre per questa serie. Un discorso che viaggia parallelamente rispetto alle considerazioni fatte di recente in merito ad Android 12 e alla nuova interfaccia One UI 4.0. Come forse ricorderete tramite il nostro ultimo articolo a tema, infatti, pare che la beta per testare il nuovo pacchetto software sia già in circolazione.

Cosa succede ai Samsung Galaxy Note 10 dopo l’aggiornamento di dicembre

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento per i possessori di un Samsung Galaxy Note 10 che si apprestano a toccare con mano l’aggiornamento di dicembre? Spunti in merito ci arrivano direttamente da SamMobile, secondo cui il nuovo upgrade sarebbe in circolazione con la versione firmware N976QXXS5FUK4 in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Il nuovo software include la patch di sicurezza di dicembre 2021 per correggere alcuni problemi che hanno messo in discussione la privacy degli utenti.

Allo stesso tempo, per chi si ritrova con un Samsung Galaxy Note 10 dovrebbero venir meno alcune vulnerabilità relative alla sicurezza. Nonostante non si disponga ancora del registro delle modifiche per l’aggiornamento, è altamente probabile che il nuovo firmware per questa possa includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Altri mercati potrebbero ricevere l’aggiornamento nelle prossime settimane, motivo per il quale dovremo tenere gli occhi aperti a stretto giro.

Staremo a vedere come evolveranno le cose per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy Note 10, in riferimento al nuovo aggiornamento di dicembre, senza però ignorare i passi in avanti che verranno fatti in ottica Android 12 nei prossimi giorni. Quali aspettative avete sotto questo punto di vista? Fateci sapere qui di seguito.