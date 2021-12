Android Auto è l’applicazione ufficiale di Google con la quale si può integrare del tutto lo smartphone Android al proprio veicolo, consentendoci di tenere sotto controllo tutto ciò che vogliamo, come: navigatore, promemoria, agenda degli indirizzi, controllo dell’impianto audio e altro. Ed ecco che il colosso di Mountain View, in questi giorni, ha rilasciato un nuovo ed interessante aggiornamento (in seguito ad una fase di beta test) per il suo compagno di viaggio intelligente, che portare il firmare alla versione 7.1.

Come sua abitudine, Google è rimasto abbastanza in silenzio circa le novità introdotte con la nuova release di Android Auto. D’altro canto, anche per le precedenti versioni 6.6, 6.7, 6.8 e oltre non si è mai discusso delle novità apportate dall’aggiornamento, ma esclusivamente dell’arrivo delle prossime release. Malgrado questo, possiamo dire che la sola ed unica modifica riconoscibile riguarda il supporto per la doppia SIM, introdotto quasi tre settimane fa insieme all’inizio della fase di test per poi essere mantenuta fino alla versione stabile.

In vista del prossimo futuro, però, Google ha rivelato varie novità che saranno introdotte su Android Auto, tra queste la facoltà di impostare l’avvio automatico dell’app non appena lo smartphone viene collegato al sistema di infotainment dell’automobile, come pure l’uso dell’assistente Google per non distrarci mentre guidiamo e rispondere ad un messaggio di testo (sarà anche possibile creare delle risposte personalizzate utilizzando le opzioni di risposta intelligente ed inviare la risposta con un semplice tocco), poi ancora verrà implementato un nuovo pulsante, per la riproduzione della nostra musica preferita, che sarà aggiunto alla schermata iniziale. Infine, è prevista l’introduzione di una innovativa funzione di ricerca per innescare la riproduzione della musica direttamente dalle app multimediali esclusivamente con la nostra voce: per fare ciò, sarà opportuno fare tap sull’icona apposita e pronunciare il nome dell’artista oppure del brano che intendiamo ascoltare.

