Siamo a quasi 24 ore di problemi Vodafone in questo lunedì 6 dicembre: dopo aver segnalato il disservizio nella giornata di ieri, domenica 5 dicembre, bisogna constatare che le anomalie per la connessione di rete continuano ad essere importanti, anche se solo in una determinata area geografica del nostro paese. In effetti è nelle Marche che gli errori di navigazione continuano a manifestarsi ormai da una giornata.

Tipologia di disservizio

I problemi Vodafone di questa mattinata, esattamente come quelli di ieri, riguardano la connessione internet. Sarebbe poi la linea fissa quella maggiormente colpita dalle difficoltà di navigazione. Il sempre puntuale servizio Downdetector, già nelle prime ore della giornata odierna, mette in evidenza centinaia di segnalazioni di disservizi. Considerando che le anomalie potrebbero ben presto riguardare anche gli uffici e luoghi di lavoro di varia natura alla loro imminente apertura, è probabile che le testimonianze di errore siano anche destinate a moltiplicarsi.

Numeri di assistenza

Almeno al momento di questa pubblicazione, l’operatore non ha fornito feedback sui problemi Vodafone persistenti oramai da 24 ore. Per questo motivo, è impossibile ipotizzare quali possano essere i tempi di ripristino del consueto servizio di navigazione.

Per ottenere assistenza immediata per le anomalie riscontrate, i clienti privato potranno chiamare il classico 190 ma anche il recapito 800 100 195. Nel caso di utenza business, il numero da comporre sarà il 42323, attivo ma anche il recapito 800 227 755. In alternativa, per tutte le tipologie di clienti, sarà possibile contattare anche i canali social Facebook e Twitter dell’operatore per ottenere l’adeguato supporto in quella che è, purtroppo, una seconda giornata di anomalie tecniche.

Aggiornamento 9:00 – Continua il disservizio Vodafone, come già detto, relativo alla sola area geografica circoscrivibile con le Marche. In particolare dai centri più popolati come Ancona giunge il maggior numero di testimonianze di problemi. Mancano ancora feedback pubblici dell’operatore in merito alle anomalie che perdurano da ieri e si stanno ripresentando identiche anche in queste ore.