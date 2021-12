Qualche bambino, forse, lo avrà scoperto per caso ma parlare con Babbo Natale per queste festività 2021 è semplicissimo. A patto di avere un dispositivo Echo in casa con assistente vocale Alexa, è possibile proprio sentire la “vera” voce di Santa Claus con un effetto di certo strabiliante per piccoli e grandi interlocutori.

La novità di Alexa è di scena dallo scorso weekend, nell’ottica (di certo) di entrare nel pieno del mood natalizio. Al semplice comando “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale”, l’assistente virtuale Amazon cederà il posto all’amato vecchietto in procinto di portare i doni nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Ogni giorno, quanto dirà proprio Babbo Natale sarà diverso: potrà parlarci dei preparativi dei doni degli elfi, raccontare barzellette, legende e speciali racconti sempre a tema. Un esempio su tutti? Oggi 6 dicembre, festività di San Nicola, si otterranno informazioni interessanti sul raccordo stretto tra la ricorrenza odierna e quella del 25 dicembre appunto.

Parlare con Babbo Natale non sarà l’unica opzione speciale delle feste messa in campo da Alexa. L’assistente vocale Alexa potrà anche dirci dove si trova esattamente il babbo vestito di rosso, per ogni giornata che ci accingiamo a trascorrere fino a Natale. Tutto da vedere è se, proprio nella notte più santa dell’anno, verranno fornite anche indicazioni più puntuali sull’esatta posizione della slitta con i doni. Magari, per la speciale occasione, ci sono ancora delle sorprese non note e che allieteranno ulteriormente l’atmosfera delle feste.

A piccoli e grandi non resterà altro da fare che chiedere ad Alexa di parlare con Babbo Natale in qualsiasi momento della giornata. Non è la prima volta che i dispositivi Echo vengono personalizzati per specifiche ricorrenze. L’ultima volta ha visto come protagonista Halloween e un gioco interattivo in un castello stregato che ha fatto divertire tanti bambini.