Olivia Rodrigo a Milano nel 2022 per un unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. La data è stata annunciata oggi e vedrà la cantante esibirsi al Fabrique per l’unico show atteso nella penisola nell’ambito del tour europeo.

Olivia Rodrigo è ormai una star, tra le artiste internazionali più apprezzate ed ascoltare su Spotify. Nel 2022 darà vita al suo Sour Tour che toccherà anche il nostro Paese per un unico ed imperdibile appuntamento per il quale i biglietti saranno disponibili a breve in prevendita.

Olivia Rodrigo annuncia un tour di Nord America ed Europa nel 2022 a sostegno di Sour, il suo ultimo album di inediti nominato ai Grammy. Oggi è stato rivelato che all’interno del Sour Tour ci sarà anche un unico attesissimo concerto italiano. La data è quella del 16 giugno al Fabrique di Milano.

Baby Queen sarà Special Guest del concerto di Milano. I biglietti per il concerto di Olivia Rodrigo a Milano nel 2022 saranno disponibili in prevendita dal 10 dicembre dalle ore 10.00 nei punti vendita autorizzati e online su TicketOne.

Olivia Rodrigo e Sour

Olivia Rodrigo è una cantautrice molto apprezzata dai fan e dalla critica; è stata nominata ai Grammy e ha annunciato oggi il suo Sour Tour 2022 a sostegno del suo album Sour, già certificato doppio platino. Il suo disco ha battuto anche qualche record e ottenuto sette nomination ai Grammy Awards.



Con il tour del prossimo anno, Oliva Rodrigo varcherà i confini nella nostra nazione. Sarà per la prima volta in Italia per un unico attesissimo concerto al Fabrique di Milano.



Il tour partirà il 2 Aprile dal Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco e la porterà ad esibirsi in più di 40 città tra il Nord America e l’Europa con doppie date al Radio City Music Hall di New York e al Greek Theatre di Los Angeles.

Il gran finale è atteso in due serate all’Eventim Apollo di Londra il 6 e 7 luglio del prossimo anno.