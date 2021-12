Si registrano in questi minuti problemi con la PEC di Aruba Mail, stando alle segnalazioni del 6 dicembre focalizzate su un’anomalia molto specifica. Si tratta di una situazione che ricorda in parte quella che abbiamo portato alla vostra attenzione a novembre, attraverso un altro articolo sul nostro magazine. Scendendo maggiormente in dettagli, i problemi si presentano al momento dell’accesso all’interno della propria area personale, visto che in tanti riportano il cosiddetto “Errore WM-10000”.

Non funziona la PEC di Aruba Mail: occhio all’Errore WM-10000

Al momento non abbiamo informazioni più dettagliate su questa specifica anomalia. Sappiamo per certo che il tanto discusso “Errore WM-10000” non consenta di inviare e ricevere nuovi messaggi. Non funziona la PEC di Aruba Mail, dunque, come si può notare anche attraverso la curva che viene riportata su Down Detector. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, non abbiamo riscontri ufficiali per determinare la causa del malfunzionamento, che si spera possa durare pochi minuti.

Un altro utente, poi, pochi minuti fa ha scritto a chiare lettere che non funzionano entrambe le PEC che ha su Outlook, al punto che mandano in crash anche il client. Insomma, se da un lato non funziona la posta certificata di Aruba Mail, allo stesso tempo non possiamo tralasciare altri disservizi correlati che potrebbero creare ulteriori disagi nelle prossime ore. La speranza è che il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile, come avvenuto in passato in alcune circostanze.

A voi come stanno andando le cose? Riscontrate problemi come quelli che abbiamo descritto nel nostro articolo? Fateci sapere se non funziona la PEC di Aruba Mail, sperando di avere presto una replica ufficiale in grado di chiarire una volta per tutte la situazione. In questo modo riusciremo a capire cosa stia avvenendo stamane in Italia.