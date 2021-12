L’Odore Del Mare di Tiromancino e Carmen Consoli è una delle tante lezioni di vita che arrivano dal cantautorato. Da una parte un artista che con ballate struggenti e vibrazioni folk – da Per Me è Importante a La Descrizione Di Un Attimo – ci ha fatto sentire meno la nostalgia di Battisti, accarezzando la lama affilata della scena indie dei primi 2000; dall’altra una cantautrice d’altri tempi e altre atmosfere, capace di tradurre in poesia ogni respiro del mondo.

L’Odore Del Mare di Tiromancino è un duetto con Carmen Consoli presente in Ho Cambiato Tante Case, ultima fatica discografica di Federico Zampaglione e soci, nonché uno dei momenti più alti del disco. Insieme, Consoli e Zampaglione, hanno creato un abbraccio artistico per divulgare un messaggio mai banale: amarsi per riuscire a superare ogni difficoltà. Fare ciò che ci si sente di fare, rispettarsi come persone e individui. Il risultato è un 6/8 raffinato, con le voci che ora si fanno inquiete e ora si sovrappongono per attutire i colpi che accusiamo nel quotidiano.

Da venerdì 10 dicembre il brano sarà in rotazione radiofonica in una versione riarrangiata. Federico Zampaglione spiega:

“Insieme a me a cantare in questo pezzo c’è Carmen, la ‘cantantessa’, una delle voci e delle personalità più potenti della musica italiana. La cosa bella di questa collaborazione è che entrambi siamo riusciti, essendo appassionati di musica soul e blues, a dare alla canzone un’eco lontana che richiama questi stili”.

Anche Carmen Consoli ha pubblicato un nuovo album nel 2021: Volevo Fare La Rockstar è il suo nono album. La Cantantessa si sta impegnando per portarlo in tour teatrale a bordo del suo camper che lei stessa chiama “casetta in movimento”, insieme a Marina Rei e alla manager Elena Guerriero. “Era il mio sogno da piccola”, precisa Carmen a Rolling Stone giocando un po’ sul titolo del suo disco per motivare la sua scelta.

L’Odore Del Mare di Tiromancino è il primo duetto con Carmen Consoli del cantautore romano, e sarà disponibile in una versione riarrangiata a partire da venerdì 10 novembre su tutte le radio e le piattaforme streaming. Di seguito il testo.

Testo

Di notte a volte l’esistenza perde le sue rotte

e ti trascina lungo il fiume della tua mente

e le risposte non sono mai le stesse

sarà che hai amato tanto e adesso sei distante

o forse che hai amato troppo e resti indifferente

con chi promette e non mantiene

chi dice aspettami e non viene Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa

con quel sorriso che salvezza è anche un’impresa

e se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo Lo sai anche tu

questa è la tua vita

e anche se fa male

non rinunciare

a darle il senso che vuoi tu

cerca l’ironia continua a respirare

l’odore del mare

eheh-eheh Di notte a volte il tuo futuro sembra dietro un velo

le stelle stentano a brillare su di un cielo nero

e ti tormenti col passato che non hai mai scordato

quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa

sai credere in te stessa come prima cosa

e se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo Lo sai anche tu

questa è la tua vitae anche se fa male

non rinunciare

a darle il senso che vuoi tu

cerca l’allegria continua a respirare

l’odore del mare Non c’è un altro modo di essere da come siamo

i limiti saranno enormi se non li superiamo

e se ti guardi intorno è ancora giorno Lo sai anche tu

questa è la tua vita

e anche se fa male

non rinunciare

a darle il senso che vuoi tu

cerca l’armonia continua a respirare

l’odore del mare

eheh-eheh Continua a respirare

l’odore del mare

lo sai anche tu

Continua a leggere su optimagazine.com