L’Ispettore Barnaby 22 si avvia verso il finale di stagione su Giallo, con il penultimo appuntamento in onda il 6 dicembre in prima serata: si tratta del quinto episodio di quest’edizione, l’ultima prodotta in ordine di tempo per lo storico giallo/investigativo di ITV.

L’Ispettore Barnaby 22 si compone di 6 episodi della durata di circa un’ora e mezza: Giallo l’ha trasmessa da novembre 2021, con una programmazione settimanale in prima serata che terminerà il prossimo 13 dicembre con l’ultimo episodio.

La trama de L’Ispettore Barnaby 22 per il penultimo episodio, in onda sul canale 38 del digitale terrestre lunedì 6 dicembre alle 21.10 in prima serata dalle 21.10, vede il protagonista John alle prese con l’ennesimo delitto consumatosi in un ambiente insospettabile nell’apparentemente tranquilla cittadina di Midsomer, stavolta nell’ambito di una compagnia di amatori della lirica. Ecco la sinossi del quinto episodio dal titolo Prepararsi alla morte.

La Midsomer Mummers, una compagnia lirica amatoriale, è nel bel mezzo delle prove per un concerto di beneficenza, quando in teatro viene trovato un cadavere. Lo scopo dell’inchiesta sarà scoprire chi è più disperatamente in cerca di essere al centro dell’attenzione.

L’appuntamento col finale de L’Ispettore Barnaby 22 è per il 13 dicembre, sempre in prima serata su Giallo, con la messa in onda del sesto ed ultimo episodio, in prima visione assoluta per l’Italia. Nel suo ultimo caso per questa stagione John Barnaby deve affrontare un caso che sembra maturato nell’ambito di una setta.

Quando un corpo viene trovato circondato da simboli rituali alla vigilia di un Psychic Fayre, Barnaby deve entrare nel mondo spirituale di medium, sensitivi e seguaci dell’occulto per trovare l’assassino.

Dopo l’ultimo episodio de L’Ispettore Barnaby 22, nel lunedì pre-natalizio Giallo proporrà uno speciale a tema festivo de I Misteri di Murdoch, l’episodio della nona stagione, inedito in Italia, intitolato Un Felice Natale in Stile Murdoch.

