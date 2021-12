Potrebbero essere presentato il prossimo 8 febbraio i Samsung Galaxy S22, almeno stando a quanto fatto sapere da Ice universe. I top di gamma asiatici vedranno la luce a distanza di qualche settimana dal MWC 2022 di Barcellona, probabilmente per dare modo agli utenti di inquadrarlo meglio. Lo stesso accadrà con il Samsung Galaxy S21 FE, che dovrebbe essere lanciato l’11 gennaio, e quindi subito dopo la chiusura del CES di Las Vegas, non durante l’evento, come si era ipotizzato tempo fa (il peggioramento della pandemia da Covid-19 avrà senz’altro il suo peso in questa decisione). La sostanza delle cose non cambia, visto che sarebbe comunque questione di pochi giorni, e non di mesi, come successo con il Samsung Galaxy S21 FE, inizialmente previsto per l’estate (la crisi mondiale dei semiconduttori ha poi sconvolto i piani del colosso di Seul).

Galaxy S22 Ultra came too late. If it is released on February 8, at that time, at least five Snapdragon 8 GEN1 flagship phones have been listed. pic.twitter.com/u7ddu6kAKl — Ice universe (@UniverseIce) December 3, 2021

Ice universe sembra anche puntare il dito contro il colosso di Seul, lamentando il fatto che i Samsung Galaxy S22 arriveranno troppo tardi. Il modello Ultra sarà spinto dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen.1, ma in quel periodo dovrebbero essere già diversi gli smartphone equipaggiati con quel SoC, tra cui sicuramente lo Xiaomi 12 ed il Motorola EDGE 30.

Come ormai sappiamo, l’OEM asiatico non sceglierà solo il processore Snapdragon 8 Gen.1 per i Samsung Galaxy S22, ma anche al suo Exynos 2200, che però sta presentando alcuni problemi di produzione, tanto da indurre la società sudcoreana ad impiegarlo molto meno di quanto si aspettasse (potrebbe essere l’occasione per vedere finalmente presentato in Europa un top di gamma asiatico con a bordo un processore Snapdragon in luogo di un Exynos, anche se è ancora presto per dirlo con certezza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

