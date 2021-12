L’edizione di oggi, lunedì 6 dicembre, del quotidiano sportivo ‘Il Mattino’ ha rivelato le condizioni ed i tempi di recupero di tre giocatori cardine del gioco del Napoli, ossia: capitan Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa. Pare siano trapelate buone notizie, in quanto lo scugnizzo di Frattamaggiore, lo spagnolo ed il camerunense sono pronti a scendere di nuovo in campo già nei prossimi giorni. Il centrocampista ex Betis e il numero 24 sono convocabili già per l’importante match di giovedì 9 dicembre alle ore 18.45 al Maradona contro il Leicester City, ultima sfida della fase e gironi di Europa League. Per quanto riguarda il centrocampista ex Fulham, invece, potrà essere schierato in campo già nel match di campionato contro l’Empoli, in programma sempre al Maradona domenica 12 dicembre alle ore 18.00.

Sempre secondo le ultime notizie riportate nell’edizione in edicola del quotidiano partenopeo, qualora si fosse giocato ieri sera sia Insigne che Fabian Ruiz si sarebbero almeno accomodati in panchina, ma tre giorni si sarebbero rivelati troppo pochi per non correre rischi inutili. Ecco il motivo per cui potrebbero già tornare disponibili nel match di spareggio di giovedì contro il Leicester City, gara valida per il passaggio del turno di Europa League e pare quasi certo, a meno che non insorga qualche altra complicanza nei prossimi giorni a Castel Volturno, che torneranno ad indossare la maglia da titolare già domanica prossima contro l’Empoli.

La lieta notizia, inoltre, è che proprio nel match contro i toscani che, almeno in panchina, si rivedrà anche Anguissa: il centrocampista pare abbia superato i problemi fisici accusati nel match di San Siro contro l’Inter. Dunque, mister Spalletti potrà finalmente contare di nuovo sugli uomini cardine del suo gioco spettacolare. Tre rientri importanti, che servono come l’aria soprattutto in questo periodo in cui il Napoli è reduce da risultati negativi (vedi il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta contro l’Atalanta). Insomma, Fabian Ruiz, Insigne e Anguissa potranno contribuire nel finale di questo 2021.

