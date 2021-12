Sarà possibile toccare con mano almeno tre iPad nel corso del 2022, essendo in uscita diversi dispositivi coi quali Apple intende fare ancora la differenza nel mercato dei tablet. Dunque, in attesa di capire come evolverà il discorso relativo allo sbarco di WhatsApp su questi modelli, in riferimento a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, dobbiamo necessariamente concentrarci sui nuovi step fatti dal produttore. Già, perché il nuovo anno sarà ricco di novità e sorprese per il pubblico, secondo quanto raccolto oggi 6 dicembre.

Attesa per l’uscita di almeno tre iPad nel 2022: cosa sappiamo finora

Quali sono le indicazioni ottenute in queste ore, in vista dell’uscita dei nuovi iPad per il 2022? Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple si sta preparando ad aggiornare tre dei suoi modelli di iPad con l’arrivo del nuovo anno. Stando al report pubblicato in giornata da MacRumors, il riferimento cade sul cosiddetto “iPad” entry-level, senza dimenticare l’iPad Air e l’iPad Pro. Ecco perché tocca tornare sull’argomento, raccogliendo le informazioni attualmente disponibili.

Scendendo maggiormente in dettagli, l’iPad Pro‌ nel 2022 dovrebbe essere caratterizzato da un nuovo design e ricarica wireless, oltre al fatto che la fonte ha menzionato l’intenzione dell’azienda di rilasciare nuove versioni di iPad‌ e iPad Air‌ entry-level. A prescindere da questo, non c’è ancora alcuna indicazione su cosa potrebbe presentare l’‌iPad‌ di decima generazione, considerando quanto venuto a galla nelle ultime ore.

A prescindere da questo, nonostante inizialmente ci fossero più voci su un iPad Air con display OLED Samsung per il 2022, secondo quanto raccolto a dicembre 2021 questo dispositivo è stato cancellato dai programmi della mela morsicata e sembra che il prossimo ‌iPad Air‌ manterrà la tecnologia LCD. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi mesi, considerando il fatto che i programmi di Apple sembrano molto chiari.