Il Simbolo Perduto 2 ci sarà? È ancora presto per dirlo. Stasera, lunedì 6 dicembre, si conclude la prima stagione della serie tv basata sull’omonimo romanzo di Dan Brown: ultimi due appuntamenti per capire come finirà la storia.

Si parte dall’episodio 1×09 dal titolo L’Ottavo Ordine, di cui vi riportiamo la sinossi:

Trovando un indizio inaspettato, Langdon, Katherine, Nuñez e Peter collaborano con Sato e i suoi colleghi della CIA per creare una trappola per Mal’akh; mentre la notte si svolge, il vero enigma viene presto scoperto.

La serata si conclude con l’episodio 1×10, nonché finale di stagione, intitolato Risonanza:

Mentre il piano di Mal’akh entra nella sua fase finale, Peter e Langdon lottano per il sacrificio necessario per salvare Katherine; Nuñez e Sato fanno a gara per capire l’arma conosciuta come Cascade.

Nel cast della serie tv Il Simbolo Perduto troviamo Ashley Zukerman nei panni di un giovane Robert Langdon, professore di storia dell’arte di Harvard esperto in simbologia religiosa; Eddie Izzard interpreta il suo mentore, il professore Peter Solomon; Valorie Curry nel ruolo di Katherine Solomon, figlia di Peter, con cui Robert si lancerà in una corsa contro il tempo; Sumalee Montano è Inoue Sato, un’agente della CIA che si occupa di sicurezza; Rick Gonzalez è Alfonso Nuñez, agente della polizia del Campidoglio; Beau Knapp è Mal’akh, una misteriosa figura.

Il Simbolo Perduto 2 si farà? La serie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione, tuttavia, si dice che l’emittente americana NBC sia soddisfatta delle prestazioni ottenute sulla piattaforma di streaming, Peacock, dove lo show viene pubblicato. Intanto, per attirare più abbonati al servizio, la rete del pavone ha mandato in onda l’episodio pilota. Secondo Deadline, è molto probabile che la serie riceva il via libera per una seconda stagione.

In attesa di saperne di più, l’appuntamento con il finale de Il Simbolo Perduto è alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW.

Continua a leggere su optimagazine.com.