Jalisse esclusi da Sanremo: è un ritornello con il quale ci imbattiamo ogni anno, ma è anche il caso di parlare di ossessione. La loro Fiumi Di Parole che portò Fabio Ricci e Alessandra Drusian alla vittoria del Festival nel 1997 è diventata, per replicare (e supportare, in un certo senso) le opinioni della massa, la loro maledizione. Da quell’anno, infatti, il duo ha sempre incontrato il “no” per le successive candidature alla kermesse. Il Festival di Sanremo 2022 avrebbe celebrato i primi 25 anni dal successo di Fiumi Di Parole.

I Jalisse esclusi da Sanremo

Le notizie sui Jalisse esclusi da Sanremo si rincorrono in queste ore, specialmente dopo la pubblicazione dei big in gara nella serata di sabato. I Jalisse sono i grandi assenti per la 25esima volta.

Già nel 2017 il duo si era affidato ai social per il ventennale della vittoria con Fiumi Di Parole: “Abbiamo vinto in maniera inaspettata, senza un produttore forte, e l’abbiamo pagata”. Anche in quell’occasione, infatti, Fabio Ricci e Alessandra Drusian si erano visti bocciare la proposta di partecipazione al Festival, nonostante i complimenti ricevuti: “‘Bella canzone, bel progetto, bella musica’, poi nessuno chiama”.

Ogni anno il duo ritenta la strada del Festival, e ogni anno la proposta viene bocciata. Qualcuno nel maggio 2021 aveva nutrito speranze, quando i Jalisse avevano annunciato che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva accettato di ascoltare un loro disco.

Lo sfogo sui social

“Il Sanremo dopo i Jalisse non fu più lo stesso”, scrive Gigi Vesigna nel libro Vox Populi, che parla di un Festival “ante Jalisse” e “post Jalisse”. Il messaggio che si vuole far passare è che il duo non incontrò un radioso futuro, come se la vittoria del Festival non fosse più importante come prima. Una citazione, quella di Vesigna, che Ricci e Drusian condividono sui social assieme al loro sfogo per l’ennesima bocciatura:

“Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo.

Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni. Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo, titolo: ‘È proprio questo quello che ci manca’, ecco il testo di Ale e Fabio per festeggiare i 25 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo 1997 (e 30 anni di vita insieme)”.

