Con il finale di metà stagione è arrivata la lieta novella: Fear The Walking Dead è stata rinnovata per un’ottava stagione. Madison Clark vivrà mentre AMC ha annunciato il rinnovo ufficiale della serie che potrà quindi contare sul ritorno di Kim Dickens nuovamente protagonista sin dai prossimi episodi in onda ad aprile. Il finale di mezza stagione della stagione 7 ha chiuso il suo sipario si una sofferente Alicia Clark che dichiara guerra a Victor Strand in quella che si preannuncia un’esplosiva seconda parte di stagione.

Ecco il trailer di Fear The Walking Dead 7 B in onda su AMC dal 17 aprile:

Il rinnovo per lo spin-off di The Walking Dead arriva dopo il finale di The Walking Dead: World Beyond e prima della seconda parte di The Walking Dead: The Final Season che andrà in onda all’inizio del 2022 su AMC. La felicità dei fan però è doppia visto che nella seconda parte della settima stagione e nell’ottava ritroveremo Madison mentre le riprese si sposteranno a Savannah in Georgia. Prima di scoprire cosa ne sarà della serie nell’ottava stagione ci tocca attendere i nuovi episodi della settima in onda in primavera.

La sinossi rivela che a quel punto saranno trascorsi diversi mesi dall’esplosione nucleare e l’unico che ancora riesce a dettare legge è proprio Victor Strand che ha costruito un feudo e sceglie chi può e chi non può vivere. Gli altri membri del gruppo hanno sofferto immensamente, ma da ciò è derivata una feroce determinazione a vivere, anche se ciò significa prendere la Torre di Strand mentre Alicia, ora riluttante leader degli ex seguaci di Teddy, è afflitta da una misteriosa malattia. Morgan sa che Alicia è la chiave per la loro sopravvivenza e per questo coltiva la speranza di ritrovare la sua famiglia.

La stagione 7 torna con nuovi episodi domenica 17 aprile su AMC mentre l’ottava debutterà più avanti nel 2022.