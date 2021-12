DAVID CUPPARI

TALÈA

MALADIE DES IF

MICHELE FRATERNALI

Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato. Il tutto avviene partendo dal mio canale Telegram Sir Red Ronnie.

Unisciti per godere della playlist a cui ogni giorno aggiungo brani legati a quella data (compleanni, dipartite, pubblicazioni di dischi o n° 1 in classifica nel corso degli anni), oltre a vocali, interazioni, video in anteprima o esclusiva. Nel canale ho anche creato le pagine ASCOLTAMI! In questo momento siamo arrivati alla n° 8. Questo il link diretto, che però trovi fissato in alto sul canale.

Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Credevo non fosse necessario, ma alcune domande che hanno fatto mi costringono a chiarire che è tutto GRATIS. Nessuno deve pagare nulla né tantomeno cedere edizioni musicali per postare i propri video o partecipare ai miei programmi. È sempre stato così e sempre lo sarà. So che questo non accade in quasi nessuno dei contest in cui si iscrivono ragazzi che sperano di avere visibilità. Ma qui è diverso.

Ecco le bio che hanno inviato gli artisti che ho proposto oggi:

DAVID CUPPARI

David Cuppari nasce a Messina il 19 giugno 1985. Fin dalla giovane età si avvia allo studio della fisarmonica per poi ampliare le sue competenze con l’approfondimento del pianoforte e della teoria musicale. Nel 1997 inizia a studiare la batteria che diverrà il suo principale strumento fino al 2010, anno in cui inizierà ad approcciarsi al basso, alle chitarre e strumenti di varie tradizioni musicali.

Dal 2004 al 2019 collabora con: Sasha Turrisi dei Timoria (batteria, cantante corista), Paolo Benvegnù per gli Aria di neve (batteria, cantante corista, arrangiamenti) con i DoctorCom (batteria, arrangiamenti, cantante corista), Bandamariù di Max Dedo (batteria, cantante corista), i Demomode (batteria, chitarra acustica ed elettrica, synth, percussioni, cantante corista, arrangiamenti, programmazione), Germano De Gregorio (batteria, arrangiamenti), Bigmimma (batteria, percussioni, chitarra elettrica, bouzouki, tastiere, cantante corista, arrangiamenti), The Trip Takers (cantante corista, sound engineer), NiggaRadio, nella band catanese prodotta da Daniele Grasso suona (mandolino elettrico, percussioni, synth e cori).

Tra il 2018 e il 2021 consegue l’attestato di Tecnico Audio Professionale. Dal 2015 ad oggi insieme ad Antonio Stella porta avanti il duo Kamikaze (Omaggio a Lucio Dalla) come cantante corista e musicista ( Voce e cori, percussioni e chitarra acustica).

Dal 2005 ad oggi lavora da professionista nel settore audio come fonico e assistente in studio, dal vivo, su set cinematografici , pubblicitari e teatrali. In questo ambito tra le numerose esperienze si segnalano: preproduzione artistica e registrazione con Paolo Benvegnù, microfonista sul set di “Seconda Primavera” (regia di Francesco Calogero), fonico presso il teatro Sistina per la commedia musicale “È cosa buona e giusta” (scritto da Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli, regia di Andrea Palotto).

Nel 2016 scopre la passione per la scrittura che lo porta alla composizione di testi e musiche inedite nelle vesti di cantautore. Le soluzioni ritmiche sono estremamente complementari a quelle armoniche per rispondere a un’esigenza non solo estetica, ma soprattutto personale, espressiva e spirituale.

Nel 2018 pubblica il brano “Padre” scritto, arrangiato e registrato da lui nel suo studio, passa le selezioni di Sanremo Giovani entrando fra i primi 69 in tutta Italia.

Fra il 2019 e il 2020 si circonda di figure importanti come Massimo Pino, Andrea Ficara e Livio Magnini per la realizzazione del suo debutto da solista. Nel 2021 si presenta come “ IL CUPPARI ” al Premio Lucio Dalla aggiudicandosi il terzo posto sul podio con un inedito “Gli Americani”.

TALÈA

“‘Talèa’ is the Italian word for cuttings, the part of a plant that has been cut off and can take root regenerating itself, giving life to a new individual.” This is how Talèa explains the choice of her stage name, after dozens of concerts under her real name: Cecilia Quaranta.

Talèa was born in Sesto San Giovanni (Milan, Italy) in 1998 but she moves to Jesi during her childhood.

She starts touring several clubs singing and playing rock and folk songs (Pink Floyd, Bob Dylan, Bruce Springsteen, etc). The artists who have had the greatest influence on her music are Bob Dylan, Joan Baez, Joni Mitchell, Fabrizio De Andrè and Lucio Battisti.

The turning point comes when she decides to start travelling in Ireland and Scotland, where she perfects the English language used to write the lyrics of her first songs. During this period, she also performs in several pubs and as a street artist. The magnificent Scottish landscapes inspire most of the tracks of her debut EP, ‘Tales’, to which she works during the pandemic, once come back to Jesi. In September 2020, she gets a scholarship to study at CET, the music school established by Mogol. At the same time, she signs her first record deal with VREC Music Label, which publishes Talèa’s first EP ‘Tales’ in 2021, produced by Marco Olivotto.

MALADIE DES IF

MALADIE DES IF nasce nel 2020 dalla mal sopportazione socialmente distanziata tra Lori De Falco (autrice, front), Eugenio Cerocchi (autore, chitarre) e Gabriele Pizzuti (management, arrangiamenti), come evoluzione pandemica di Isolati Fenomeni (IF), dei quali sublima l’“unclassifiable vintage pop”, che, a dirla tutta, ancora neppure si sa bene bene bene cosa sia. Già all’atto della gemmazione MALADIE DES IF eredita innumerevoli live, ospitate, finali di festival e l’album Asteroidi (2016), un viaggio interstellare nelle stanze dell’animo, nel quale amore e nostalgia, mafia e oppressione, morte e rinascita, riscatto e futuro, sono rocce cosmiche incrociate su un percorso che assume più valore della meta stessa. E porta con sé nel bagaglio per la nuova avventura il videoclip, realizzato dai pluripremiati Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi (Nostos, Buffet, Romolo+Giuly-Fox), del brano-vessillo Maladie, vincitore di International Tour Film Festival (2017), Versi di Luce Festival, Videoconcorso Francesco Pasinetti, Noto International Film Festival, Top Indie Film Awards (USA), Mosaic World Film Festival (USA) e 72° Festival Internazionale del Cinema di Salerno (2018) e proiettato alla 75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Proprio a Maladie, ça va sans dire, questa nuova avventura ruba il nome.

Maladie des IF sono qui https://linktr.ee/MaladiedesIF

Maladie è qui https://youtu.be/eQU37P3D0Gg

MALADIE DES IF sono

Maladie (Lori – front, autrice)

Eugenio Cerocchi (chitarre, autore)

Mimmo Picone (Tastiere)

Fabrizio Gallina (Basso)

Roberto Treppo (Batteria)

MICHELE FRATERNALI

Michele Fraternali, classe 1991, nasce a Urbino il 1° Ottobre e cresce a Novafeltria in provincia di Rimini.

Scopre la musica già nella vita intrauterina nascendo in una famiglia di musicisti (non professionisti), segue le orme del padre suonando la tastiera dai 9 anni per poi passare al basso elettrico all’età di 15 come autodidatta, sviluppa successivamente gli studi in armonia musicale assieme al maestro Mario Alessandri di Cesena.

Comincia nell’adolescenza ad esibirsi live con le prime band a stampo Rock coi “Lucky Men” (vincitori Lizard Forlì 2009); assieme ai “Kleos” (vincitori nel 2011 del MusicAcademy Rimini, Rock N’ Rolla e Revolution Rock di Rimini) per poi passare al Soul-Funk coi “Soul Stream” arrivando alle finalissime nel 2016 al Festival Show a Lignano Sabbiadoro.

Negli anni successivi esplora diversi generi musicali dal cantautorato italiano attraverso il progetto “GIOEL” (assieme al batterista Gianluca Nanni) e agli “Anima Libera” (un tributo a Lucio Battisti) per poi collaborare con band di diversi generi musicali dal Reggae al Rythm&Blues fino alla musica Latina coi “Charanga Moderna” di Bologna.

Negli ultimi anni ha collaborato con il progetto “Es Nova”, un collettivo di ricerca musicale estemporanea diretto da Nicola Rosti performando nel disco “Politika” uscito nel Febbraio 2019.

Mantiene collaborazioni con cantautori del panorama riminese (Antonio Toni, Alberto Bastianelli), il progetto MAG (Gabriele Magnanelli, assieme al batterista Franco Caforio, ex Litfiba) e assieme al rapper riminese Fadamat.

La continua ricerca e una spiccata curiosità nella musica portano Michele a sviluppare le abilità tecniche sul basso elettrico con l’intento di dare lustro e riconoscimento allo strumento senza denaturare quelle che sono le sonorità “originali”.

Attualmente si esibisce coi progetti “Liquid Session Trio”, un trio di musica basata sull’improvvisazione ed interazione a stampo Blues/Funk e Fusion; i “B+Positivo”, duo basso e voce assieme alla cugina Benedetta Aluigi e un altro duo di basso e voce (Rap) assieme al rapper Patrick Bruccoleri in arte “Fadamat”.

A Gennaio 2021 pubblica il primo EP da solista dal titolo “In The Bass Room“, un disco registrato con l’utilizzo esclusivo di bassi elettrici.

Le influenze musicali principali provengono da: Tony Levin, Marcus Miller, Henrik Linder, System of a Down, Jaco Pastorius, Michael Manring, Frank Zappa, Metallica, Genesis, Victor Wooten, King Crimson, Andy C Saxton, Dream Theatre, Peter Gabriel, Pheriphery, John Zorn.

altre info su: www.michelefraternali.com

