Con lo spin-off di The Boys, l’universo della serie di Prime Video si espande. Il titolo del nuovo progetto è Diabolical, come annuncia la piattaforma di streaming di Amazon, e sarà una serie antologica di otto episodi ambientata nel mondo della serie tv. Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler contribuiranno alla scrittura di ciascuno degli otto episodi dello show.

“Sorpresa! Abbiamo quasi finito con otto episodi della nostra serie animata, Diabolical”, ha dichiarato il produttore esecutivo e showrunner di The Boys, Eric Kripke. “Abbiamo riunito alcuni creatori incredibili e abbiamo dato loro una regola… sto scherzando, non ci sono regole. Hanno fatto saltare le porte, offrendo otto episodi completamente inaspettati, divertenti, scioccanti, cruenti, umidi ed emotivi. Pensate che The Boys sia folle? Aspetta di vedere questo.”

Lo spin-off anticipa l’attesa per la terza stagione di The Boys, in arrivo nel corso del 2022.

I produttori esecutivi e scrittori Seth Rogen ed Evan Goldberg hanno aggiunto: “Da quando abbiamo visto il film d’animazione The Animatrix, una serie di cortometraggi animati ambientati nell’universo di Matrix, abbiamo voluto fare lo stesso. Oggi quel sogno si è avverato.”

Lo spin-off di The Boys, Diabolical, è prodotto da Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís , Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

Diabolical è in realtà il secondo spin-off di The Boys ordinato da Amazon. Un primo è in lavorazione, con Michele Fazekas e Tara Butters nel ruolo di showrunners. Il progetto non ha ancora un titolo, ma ne è già stata ordinata una prima stagione. Secondo i primi dettagli, la serie sarà una “irriverente per adulti” che presenta giovani supereroi mentre “mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali” e competono tra loro per aggiudicarsi il miglior contratto offerto dalla Vought.