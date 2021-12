Occorre fare i conti con il ritorno di una bufala che ormai ci eravamo messi alle spalle, in relazione al presunto audio che sarebbe stato condiviso dalla giornalista Ilaria Biancalani. Vi dico subito che siamo al cospetto di una confessione fake, con un virgolettato a lei attribuito che aveva generato tante perplessità già a suo tempo. Visto che il messaggio vocale sta girando nuovamente sui social da alcuni giorni a questa parte, credo sia doveroso ricostruire tutta la storia, senza lasciare nulla al caso.

Chiarimenti sull’audio di Ilaria Biancalani: smentita la presunta confessione della giornalista

Come accennato, in passato avevamo già trattato l’argomento. Vedere per credere l’articolo che abbiamo pubblicato durante il mese di settembre sul nostro magazine. L’occasione era stata utile per specificare che la diretta interessata avesse smentito pubblicamente quelle voci. Cosa viene detto nell’audio in questione, in cui pare che a parlare sia la giornalista Ilaria Biancalani? Questo un estratto: “Abbiamo l’ordine da parte di Mattarella e Draghi di mentire sulla Pandemia e dire che i No Vax sono dei criminali: stanno crollando tanti giornalisti ed ora diranno la verità:e verrà fuori anche la verità sui vaccini“.

L’analisi di tutta questa storia è molto semplice. L’audio di Ilaria Biancalani è stato smentito dalla giornalista tre mesi fa. Dunque, la voce che sta circolando non è la sua e la cronista non ha mai detto che la categoria sia oggetto di pressioni esterne da parte dei vertici della politica italiana. Si tratta in tutto e per tutto di una confessione fake, creata magari da qualcuno che ha voglia di alimentare voci complottiste sotto questo punto di vista. A costo di danneggiare l’immagine della diretta interessata.

Fate attenzione ai messaggi vocali su WhatsApp, in quanto senza il giusto supporto alle spalle non possono darci la certezza dell’autenticità di determinate notizie. La storia dell’audio di Ilaria Biancalani, con relativa confessione fake della giornalista, lo testimonia alla grande.