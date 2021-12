Purtroppo ci sono seri problemi Fortnite oggi 5 dicembre: non funziona a dovere il noto gioco e quindi va dettagliato lo stato dei server del servizio di gaming e pure fornire le eventuali dritte per ottenere assistenza per i malfunzionamenti. Chiariamo dunque quale sia la situazione per il titolo tanto amato, soprattutto dai più giovanissimi.

Malfunzionamenti reiterati

Se in questa domenica del 5 dicembre ci sono problemi Fortnite acclarati, va pure detto che dei malfunzionamenti importanti per il gioco si registrano oramai da ore. Il servizio Downdetector, attraverso la curva delle segnalazioni dei giocatori, mette in evidenza come i primi disservizi con il titolo si siano manifestati nella serata di ieri e poi fino a tarda notte. A questo primo picco ha fatto seguito un fisiologico abbattimento degli errori durante le ore centrali della notte dedicate al sonno. In questa mattinata del giorno festivo, al contrario, si stanno moltiplicando nuovamente gli alert relativi ai problemi e al momento di questa pubblicazione, sono nell’ordine delle centinaia.

I giocatori che hanno problemi Fortnite in questo momento lamentano l’impossibilità di accedere del tutto al gioco, di portare avanti una qualsiasi sessione e dunque interagire con il game più diffuso. Esaminando la pagina ufficiale dello stato dei server di Epic Games, tuttavia, non si registrano particolari indicazioni sulle anomalie in corso o almeno su funzioni specifiche: anzi, i sistemi vengono contrassegnati come tutti operativi attualmente. C’è pure da dire che la situazione è in continuo divenire, questo è sicuro.

Supporto

Visti i problemi Fortnite odierni, potrà essere davvero comodo fare riferimento alla pagina di supporto di Epic Games. Va segnalato, tuttavia, che proprio la pagina dedicata all’assistenza, alle ore 9:30 di questa domenica, non risulta raggiungibile e presenta un errore server 404. Anche in questo caso, le condizioni del servizio potrebbero cambiare in maniera repentina, dunque i giocatori interessati farebbero bene ad effettuare più tentativi.

