Prima domenica senza Cuori, la fiction con Matteo Martari e Pilar Fogliati che ha conquistato il pubblico di Rai1. Chi si piazzerà davanti alla tv questa sera non si ritroverà tra le corsie del nostro amato ospedale ma sul palco del teatro in memoria di Carla Fracci (che avrà il volto di Alessandra Mastronardi). Il film prenderà il posto della fiction che si è conclusa la scorsa settimana lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa di un possibile ritorno per una seconda stagione.

A dare speranza al pubblico è stato il regista Riccardo Donna che ha annunciato che la seconda stagione è già scritta e quindi che le avventure di Delia, Cesare e Alberto, i personaggi principali della serie, torneranno con nuove puntate e nuovi intrecci soprattutto per dare risposta a tutti coloro che sono rimasti un po’ delusi da questo ‘finale aperto’.

Cuori ha conquistato il pubblico di Rai1 registrando oltre il 20% di share nel finale della scorsa settimana di cui si parla ancora soprattutto per via del finale sospeso strizzando l’occhio allo streaming e lanciando di fatto la seconda stagione che ci sarà e che è già stata scritta. Questo lascia pensare che Matteo Martari e gli altri potrebbero tornare sul set della serie già in primavera permettendo una messa in onda magari entro la fine del 2022 e quindi non molto lontano da questa prima stagione.

Nel finale, in ospedale arriva un nuovo direttore sanitario alleato di Mosca mentre Cesare scopre che Delia ha mentito e quando arriva un pacco per lei con una dedica speciale da parte di un misterioso Alberto, il suo cuore non ha retto e Virginia prova a salvarlo portando subito in ospedale con la speranza di trovare un cuore compatibile con il suo e tentare il trapianto. Alberto e Delia gli salvano la vita mentre Karen si tocca la pancia lasciando intendere di essere incinta. Il resto lo scopriremo in Cuori 2.