Francesco Monte è furioso dopo il no di Amadeus a Sanremo 2022. Chi conosce la sua storia e il suo percorso sa bene che il bel pugliese stava puntando alla partecipazione alla nuova edizione del Festival ma ieri quando i nomi dei big sono venuti a galla, abbiamo scoperto l’amara verità ovvero che anche questa volta lui non ci sarà. La notizia è amara e difficile da mandare giù soprattutto perché tra i big in gara c’è Ana Mena, una cantante spagnola.

Francesco Monte si è sfogato su Instagram qualche ora fa puntando il dito contro la Rai rea di non aver seguito il regolamento inserendo una cantante straniera in gara a discapito degli artisti italiani che si impegnano e che ci provano lavorando sodo.

A quanto pare lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e donne sarebbe arrivato live sotto il profilo Instagram di ilMenestrelloh dove è stata pubblicata la reazione di Ana Mena alla notizia dell’ufficializzazione dei cantanti e il relativo commento del pugliese:

Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?

Non sono mancate le polemiche e le battute ai danni di Francesco Monte che ha poi continuato spiegando: “Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo, non dell’Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità. Connettete il cervello ogni tanto!”. Al momento sul suo profilo non risulta esserci alcuna precisazione ma siamo sicuri che nelle prossime ore non mancheranno commenti o dettagli su quanto è stato detto nella foga del momento.