Come è morto Toni Santagata? Apprendiamo oggi, domenica 5 dicembre 2021, della sua scomparsa. Cantautore italiano, vinse Canzonissima nel 1975 e raggiunse il successo con la canzone Quant’è bello lu primm’ammore, un brano che ormai fa parte della tradizione popolare. Lo portò dal folclore pugliese al resto d’Italia.

Nel percorso di Toni Santagata non solo la musica: anche la TV e la radio. Era cantante e cantautore, anche compositore di brani musicali per altri. Ha condotto diversi programmi in radio e in TV nel corso della sua carriera.

Era molto apprezzato e popolare negli anni ’70 e ’80, era noto soprattutto nella scena romana per il suo impegno nel cabaret.

Aveva 85 anni, il suo è un nome d’arte che sostituisce quello di Antonio Morese. Quello che ha scelto di usare nel suo percorso artistico lo deve alla città di Sant’Agata di Puglia, in cui era nato il 9 dicembre 1935.

Com’è morto Toni Santagata, le cause

Nulla è noto al momento sulle cause della morte di Toni Santagata. Il cantante è scomparso oggi, improvvisamente, a 85 anni. Probabilmente le cause sono da ricondursi alla sua età.

Testo Quant’è bello lu primm’ammore

A lu balcone mio ce sta’ le rose

A la fenestra tua li corn’ appese

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

E si’ le corna tue fossero bandiere

Sarebbe tutti i giorni festa nazionale

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Lu pi lu pi lu picca mo se ne vene

Co’ ‘a sigaretta ‘n bocca va facendo ‘o scemo

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

La legge de natura è veramente esatta

Quan’ lu marito è sicco la mugliera è chiatta

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Ti sei messo la vesta bianca

Quanno cammini fai ‘ndringhe e ‘ndranghe

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Chi è uomo è sempre uomo disse Bracalone

Il giorno che la moglie ci fece ‘nu mazziatone

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Ma io sono un uomo a parole e fatti

Pretendo l’acqua calda pe’ lava’ li piatti

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Tiene le gambe dritte comme ‘na brocca

Ce po’ passa ‘nu cane co’ la scopa in bocca

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Ma forse a litigare non ci conviene

Mari’ damme ‘nu vase e vulimoce bene

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor!

A lu balcone mio ci so’ li rrose

A la fenesta toia li corne appese

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

E si le corna tue fossero bandiere

Sarebbe tutti i giorni festa nazionale

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Mari’ Mari’ Mari’ nuje ci amma fa’ ‘na risa

Nuie ci amma fa’ ‘na balla senza la cammisa

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

La legge de natura è veramente esatta

Quan’ lu marito è sicco la mugliera è chiatta

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Te si’ misa na vesta rossa

Quanno te veco me vene ‘a mossa

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Te si’ misa na vesta bianca

Quanno cammini fai ‘ndringhete e ‘ndranghete

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor

Che bellu mandulino ca tenite

Proprio me dispiece ma pe’ te nun sona

Quant’è bello lu primmo ammore

Lu secondo è cchiù bello ancor!…