Simona Branchetti al posto di Barbara d’Urso? Non è la prima volta che si parla di questa possibilità soprattutto da quando la giornalista ha condotto con successo il suo programma di news nel periodo estivo e non solo. La novità dell’ultimo minuto riguarda proprio lei e la staffetta che la aspetta nei prossimi giorni quando Barbara d’Urso andrà in vacanza ma il suo Pomeriggio 5 rimarrà in onda.

Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha fatto sapere: ““Pomeriggio Cinque News”, affidato a Simona Branchetti, andrà in onda dal 20 dicembre al 14 gennaio. Al termine del periodo festivo, sia Pomeriggio5 che Mattino5 riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali”. In realtà, come vi abbiamo già comunicato nei giorni scorsi, una novità c’è.

Mentre Barbara d’Urso tornerà alla conduzione del suo programma addirittura il 14 gennaio, Federica Panicucci rientrerà solo a febbraio rimandando quindi il suo ritorno e lasciando tutto in mano al collega Francesco Vecchi. In questo caso potrebbe trattarsi di un ‘permesso’ per le possibili nozze con il compagno Marco Bacini ma per Barbara d’Urso si tratta solo dell’ennesimo schiaffo che i suoi detrattori hanno colto al balzo per darle nuovamente contro.

Pomeriggio5 è l’unico programma che la vede al timone e gli ascolti non sono di certo lusinghieri come è successo in passato. Come se non bastasse, la trasmissione ha ‘rivisto’ il suo look abbandonando il trash che l’ha caratterizzata negli ultimi anni, e questo non ha giocato a suo favore. Barbara d’Urso da regina del palinsesto di Canale5 si è ridotta alla conduzione giornaliera di un programma di meno di un’ora e adesso anche vacanze lunghe come mai è successo prima, la sua era è davvero finita?

I suoi detrattori sono convinti di sì mentre altri sono pronti a scommettere che presto la conduttrice lascerà Cologno Monzese per esplorare nuovi lidi.