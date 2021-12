Fino a qualche giorno fa New Amsterdam 4 risultava in onda su Canale5 proprio in questo mese di dicembre e, precisamente, a partire dalla metà per tutte le vacanze con i primi episodi della nuova stagione, ma non sarà così. A quanto pare, però, i fan, salvo ulteriori cambiamenti, sembra che dovranno fare a meno di Helen e Max, almeno per ora, perché la programmazione è cambiata in corsa e non c’è più l’ombra del medical drama americano.

Proprio mentre negli Usa si sono lasciati da poco coinvolgere dal finale di metà stagione, i fan italiani sono fermi ancora al momento in cui Helen ha fatto ritorno a casa e Max non è più riuscito a trattenersi presentandosi a casa sua e baciando la collega con passione. Le cose in realtà sono andate avanti, quella notte è passata e il primo episodio di New Amsterdam 4 racconta proprio quello e non solo.

I due adesso dovranno trovare un equilibrio tra i lavoro di Max in ospedale e la voglia e la necessita di Helen di tornare a Londra, come andranno a finire le cose tra loro? In realtà negli Usa la risposta l’hanno già ottenuta, almeno in parte, nell’episodio numero 10 in onda lo scorso 23 novembre, ma quando avremo modo di fare lo stesso? I primi dieci episodi di New Amsterdam 4 erano previsti proprio nel palinsesto di queste feste ma all’improvviso qualcosa è cambiato e la serie è tornata in panchina.

Qualche novità in merito alla programmazione natalizia di Canale5 dovrebbe arrivare dopo questo fine settimana, a quel punto scopriremo se la messa in onda è completamente rimandata alla prossima primavera oppure ci sarà ancora spazio per Max e i suoi dottori, gli stessi che presto dovrebbero fare a meno del loro mentore e della loro guida.