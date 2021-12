Inizia ufficialmente un periodo molto caldo per quanto riguarda il bonus terme 2022. Un’agevolazione per gli utenti interessati ad ottenere un buono di 200 euro per accedere alle strutture ed usufruire dei vari servizi offerti a condizioni agevolate, ma anche un sostegno concreto ad un settore molto colpito dalla pandemia. Dunque, siamo al cospetto di un’idea sulla carta molto interessante, ma che al contempo ha presentato non poche criticità in occasione del click day che era in programma lo scorso 8 novembre.

Cosa sappiamo al momento sul bonus terme 2022

Qualche informazione in merito, con tanto di previsioni sul nuovo anno, l’abbiamo condivisa già nei giorni scorsi con un altro articolo. La situazione è in continua evoluzione e, al momento, dobbiamo prendere in esame due momenti ben precisi che si affacciano all’orizzonte. In prima istanza, come vi riportiamo da tempo, il prossimo 8 gennaio potrebbero tornare disponibili fondi relativi al bonus terme 2022, anche se la quota in questo caso riguarda chi non ha sfruttato il “coupon” entro i 60 giorni previsti dalla misura del 2021.

Viste le proiezioni del primo mese, è possibile che ci possano essere delle occasioni quando arriveremo alla fatidica data, ma solo il periodo natalizio ci dirà qualcosa di più in questo senso. Per il resto, bisogna ancora capire se avremo o meno un vero e proprio bonus terme 2022. Il governo al momento appare tiepido e c’è ancora incertezza sotto questo punto di vista. Di sicuro, qualora venisse confermato, non avremo il malinteso che ha caratterizzato il click day dello scorso 8 novembre.

In quel frangente, infatti, abbiamo appreso che diverse strutture abbiano rilasciato il buono di 200 euro “prima del tempo”, una volta completata l’iscrizione alla piattaforma Invitalia. Di sicuro, dal punto di vista tecnico, occorrerà una maggiore tutela nei confronti di coloro che rispetteranno l’eventuale click day fissato anche per il bonus terme 2022.