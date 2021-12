La fine di Riverdale è vicina? Questo è ciò che i fan della serie non si augurano, eppure l’attrice Lili Reinhart crede che sia giunta l’ora di concludere le storie di Archie e i suoi amici.

Lo show targato CW è attualmente in onda negli Stati Uniti con la sua sesta stagione, che ha introdotto uno speciale arco narrativo in cui assisteremo al crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina: il personaggio principale interpretato da Kiernan Shipka tornerà in un episodio evento. Non solo: la premiere di stagione si è conclusa con la morte shock di uno dei protagonisti, che probabilmente andrà a influenzare gli episodi futuri.

Durante una live su Instagram Lili Reinhart, che veste i panni di Bett Cooper, ha lasciato intendere che la fine di Riverdale potrebbe arrivare molto presto. “Non lo so. Speriamo in una settima stagione”, ha dichiarato ai suoi fan che la stavano guardando. “E poi questa sarà probabilmente l’ultima”.

Per essere chiari, questa non è in alcun modo una conferma al 100% che Riverdale si concluda con la settima stagione, né che verrà rinnovata (è comunque troppo presto per decidere).

Se le dichiarazioni della Reinhart fossero vere, farebbero eco a quanto affermato dall’attore protagonista KJ Apa nel marzo 2020. L’interprete di Archie Andrews, infatti, dichiarò di aver firmato un contratto con la produzione che lo avrebbe legato alla serie CW per “altri tre anni”, che può tradursi anche in “altre tre stagioni”. All’epoca dell’intervista, Riverdale stava girando la sua quarta stagione, riprese poi interrotte bruscamente a causa della preoccupante emergenza Covid che si stava espandendo a livello mondiale.

Riverdale finirà con la settima stagione o andrà oltre? Questo è un mistero che nemmeno l’intrepida Betty Cooper può risolvere. La sesta stagione della serie tv è ancora inedita in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com.