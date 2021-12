L’aggiornamento Verifica C19 per il Super Green Pass ancora non è giunto sul Play Store, come su App Store di Apple e App Gallery di Huawei: nonostante la data del 6 dicembre sia davvero alle porte e proprio da lunedì siano necessari i controlli sul certificato verde rafforzato, la novità ancora non è stata messa in campo. L’implementazione dovrebbe tuttavia essere davvero questione di ore. Nell’attesa, meglio specificare quale sarà il grosso cambiamento in arrivo, per gli operatori preposti alle verifiche.

Secondo quanto rivelato a IlSole24Ore, l’aggiornamento app Verifica C19 è già giunto negli store sopra indicati ma ha bisogno della validazione finale per la relativa pubblicazione e rilascio al pubblico. Per questo motivo, tra questo sabato 4 dicembre e pure domani 5 dicembre, l’upload alla nuova versione dovrebbe essere alla portata di tutti.

Nel momento in cui l’installazione della nuova versione dell’app si concretizzerà sugli smartphone, i controllori avranno la possibilità di intraprendere due strade: la prima sarà quella di validare il certificato verde base, quello ottenibile anche solo dopo un tampone antigenico o molecolare negativo; l’altro percorso, quello ora necessario, porterà al monitoraggio del solo Super Green Pass ottenibile dopo la vaccinazione o post guariugione COvid-19.

L’aggiornamento app Verifica C19, oltre al cambiamento necessario per i controlli sul Super Green Pass, porta con se almeno un paio di novità interessanti. La prima riguarda l’attivazione in app della torcia del telefono per la scansione dei QR Code in luoghi particolarmente bui. La seconda velocizza il processo di verifica dei certificati che potranno essere esaminati alla nuova distanza temporale minima di soli 5 secondi l’uno dall’altro. Non ci resta che attendere l’adeguamento sugli store per implementare nello strumento anche queste novità e per vederlo migliorato dopo la correzione degli sviluppatori di qualche bug o errore di troppo.