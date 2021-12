Denaro, identità, amore e protesta: quattro punti di osservazione, quattro binari lungo i quali la giornalista Vivien Goldman esplora il punk e, in particolare, le vicende delle donne del punk.

Vololibero Edizioni dà alle stampe “La Vendetta delle Punk – Una storia della musica femminista dalle Poly Styrene alle Pussy Riot“, firmato dalla Goldman: la prospettiva della scrittrice di origini londinesi è decisamente ampia e approfondita poiché lei stessa ha contribuito in prima persona alla nascita del post-punk. Professoressa associata presso la New York University – ateneo nel quale insegna musica punk, afrobeat e reggae – Vivien Goldman è stata una delle firme più apprezzate del giornalismo musicale mondiale e ha collaborato con “Sounds”, “Melody Maker” e “New Musical Express”.

La Vendetta delle Punk, il nuovo libro di Vivien Goldman

Fidata cronista di Bob Marley e Fela Kuti, la Goldman ha anche militato in alcune band della scena new wave come Chantage e Flying Lizards. Tra i suoi libri più apprezzati, un posto d’onore è occupato certamente da “The Book of Exodus: The Making and Meaning of Bob Marley and the Wailers’ Album of the Century“; la sua “Vivian Goldman Punk and Reggae Collection” è oggi ospitata nella Fales Library della New York University.

Una firma inconfondibile che mescola interviste e narrazione storica con le sue esperienze personali: la Goldman regala al libro una prosa vivace, efficacissima e spesso incandescente, trasformandolo in una sorta di documentario sul punk e sulle sue protagoniste.

Una forma artistica liberatoria: questo è il punk per molte band e soliste della scena musicale europea e internazionale a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Arricchito dalla prefazione di Paola De Angelis, che ha curato la versione italiana del volume, “La Vendetta delle Punk” è un lunghissimo viaggio alle radici di un genere che ha generato una detonazione impressionante sulla cultura popolare di mezzo mondo e sull’universo pop rock degli anni Settanta. Dei Clash, dei Sex Pistols e dei Generation X sappiamo tutto, ma l’esperienza femminista approfondita da Vivien Goldman racconta, finalmente, un’altra storia dalle tinte punk. Forse ancor più vera perché è donna.