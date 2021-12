Tantissimi gli ospiti di Claudio Baglioni su Canale 5 stasera con il suo nuovo show. Si intitola Uà – Uomo Di Varie Età, il nuovo lifeshow di Claudio Baglioni per la TV, scritto da lui in prima persona.

L’artista si mette in gioco con un nuovo programma televisivo in cui la grande protagonista sarà, neanche a dirlo, la musica, ovviamente. Tantissimi gli ospiti che verranno accolti sul palco nelle diverse puntate in programma nel mese di dicembre 2021.

Baglioni, infatti, sarà su Canale5 per tre settimane consecutive il sabato: dopo sabato 4 dicembre, le puntate successive sono attese in prima serata sabato 11 e sabato 18 dicembre 2021.

Tre serate-evento uniche tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti: questo è ciò che bisogna aspettarsi da Uà – Uomo Di Varie Età.

Gli ospiti di Claudio Baglioni su Canale5

Si parte con una lunga serie di ospiti, alcuni già noti altri top secret. Ci sarà Fiorello stasera su Canale 5 con Cladio Baglioni, ma anche Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Frassica, Renato Zero, Pablo e Pedro con Emanuela Tittocchia.

L’elenco degli ospiti prevede anche altri nomi di rilievo come: Giorgia, Pierfrancesco Favino, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Neri Marcorè, Francesco Pannofino. TVBlog anticipa inoltre la presenza di Ultimo.

Uà è il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. I nomi degli prossimi ospiti verranno comunicati con l’approssimarsi delle puntate successive.

Il palco

Un palco di 1.000 metri quadrati sarà illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione. Padrone di casa sarà, come già detto, il cantautore italiano Claudio Baglioni mentre la direzione artistica è stata affidata al sapiente Giuliano Peparini, coreografo e direttore artistico molto apprezzato nel teatro e nella TV.