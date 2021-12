“Smoke on the water, fire in the sky”, per chi non lo sapesse, è un fatto di cronaca. Il 4 dicembre 1971 i Deep Purple sono a Montreux, comodamente rilassati in un hotel con a disposizione il Rolling Stones Mobile Studio degli Stones per registrare il nuovo disco. Dal loro albergo vedono un fuoco che fende la sera e le fiamme che si riflettono sulle rive del lago.

A poca distanza da loro, infatti, un incendio sta devastando il Montreux Casino all’interno del quale si stava esibendo Frank Zappa con i suoi Mothers Of Invention. Durante l’assolo di King Kong del chitarrista Don Preston qualcuno sputa fuoco da una pistola lanciarazzi. L’esplosione raggiunge i tendaggi e le fiamme divampano in un attimo. All’interno della venue si scatena il panico. Alcuni ragazzi rimangono intrappolati dalle fiamme e sarà il direttore del Montreaux Jazz Festival, Claude Nobs, a metterli in salvo. La struttura implode su se stessa e i Deep Purple assistono a tutto dall’esterno.

A Frank Zappa e i Mothers Of Invention, che assistono alla polverizzazione degli strumenti da parte delle fiamme, non resta che tornare in albergo. A sparare il colpo è stato Zdenek Spicka, di quegli individui che si spacciano come fan di un artista ma si rivelano solamente fan di loro stessi.

Qualche notte dopo il bassista dei Deep Purple Roger Glover sogna un titolo: Smoke On The Water, e nasce una delle canzoni più importanti della storia del rock. Ancora oggi Smoke On The Water dei Deep Purple resta la testimonianza più preziosa di quella notte.

Siamo venuti tutti a Montreux

Sulle rive del Lago di Ginevra

Per registrare con uno studio mobile.

Non avevamo molto tempo.

Frank Zappa e i Mothers

si trovavano nel posto migliore

Ma qualche stupido con una pistola lanciarazzi

ha raso tutto al suolo.

Fumo sull’acqua, fuoco nel cielo.

Alcuni estratti audio di quella notte si possono sentire all’interno del bootleg Swiss Cheese/Fire di Frank Zappa. A un certo punto dal palco gridano “Fire” e si sente la confusione tra il pubblico.

