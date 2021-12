Il colosso di Seul prevede che il Samsung Galaxy S22 possa vendere bene l’anno prossimo, a differenza di quanto fatto registrare dalle precedenti generazioni negli ultimi anni. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico stima che la propria quota di mercato globale relativamente al segmento smartphone raggiunga quasi il 22% il prossimo anno (fino a 1,52 miliardi di unità, con la speranza di vendere 390 milioni di tali device).

Quando si tratta della ripartizione di quei 390 milioni di unità, l’OEM sudcoreano si aspetta che la serie dei Samsung Galaxy S22 raggiunga quota 33 milioni di pezzi venduti. Il colosso di Seul mira a vendere 14 milioni di Samsung Galaxy S22, 8 milioni di Samsung Galaxy S22+ e 11 milioni di Samsung Galaxy S22 Ultra in tutto il mondo (267 milioni di Samsung Galaxy A23 e A33 e 92 milioni di Galaxy A53 e A73). L’azienda asiatica sta pianificando di migliorare le sue strategie di marketing e di offrire più colori e funzionalità allo stesso prezzo per incrementare le vendite.

A quanto pare, l’OEM sta anche valutando l’ottimizzazione dei costi quando si tratta di produzione di smartphone (si cercherà di portare la certificazione IP67/68 su più device di fascia media il prossimo anno, come nel caso dei Galaxy A52 e A72). In altre parole, il colosso di Seul si aspetta che la prossima serie dei Samsung Galaxy S22 vada a ruba, e che non stenti, dal punto di vista prettamente commerciale, come fatto negli ultimi tempi dalle passate generazioni (anche a causa della pandemia da Covid-19, che ha un po’ messo in crisi i vari settori della produzione, oltre che alla stessa carenza dei semiconduttori, che ha riguarda tutti gli OEM). Credete possa riuscirci in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

