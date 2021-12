NCIS 19 ha appena detto addio a Gibbs, nel quarto episodio della stagione, ma potrà contare sul ritorno di un’ex star della serie, che apparirà nel corso dei prossimi episodi.

A confermare che NCIS 19 vedrà un gradito ritorno in scena è una fonte più che autorevole e certamente diretta: Wilmer Valderrama, che interpreta l’agente speciale dell’NCIS Nick Torres nella serie, ha annunciato l’imminente ritorno di un personaggio molto amato dai fan. Lo ha fatto in un recente post su Instagram, con un video girato durante le riprese.

L’attore di NCIS 19 sa benissimo di non poter fare apertamente spoiler di quanto sta per accadere, ma decide di rivelare comunque l’identità della collega che ha ritrovato sul set: “Ciao a tutti. Sono qui sul set di NCIS e penso che potrei finire nei guai per questo, ma farò una panoramica…“, ha detto Valderrama rivolgendosi alla telecamera, prima di rivelare chi è seduto accanto a lui.

La sorpresa che attende il pubblico di NCIS 19 è infatti rivelata: si tratta di Meredith Eaton, che apparirà in uno dei prossimi episodi. La ricercatrice del Center for Disease Control Carol Wilson è ufficialmente tornata a lavorare col team su un caso, dopo essere apparsa diverse volte nel corso degli anni e aver ripreso lo stesso ruolo anche nella serie spin-off NCIS: New Orleans.

L’anteprima di Wilmer Valderrama su NCIS 19 arriva dopo che un recente episodio di NCIS sembrava suggerire un possibile ritorno per Mark Harmon, nonostante l’attore abbia lasciato lo show con la partenza per l’Alaska del suo personaggio, Leroy Jethro Gibbs, all’inizio della stagione 19. D’altronde il nome di Mark Harmon, che della serie è anche produttore esecutivo, è ancora incluso nei titoli di testa e questo lascia sperare in una sua possibile apparizione futura, magari nel finale di questa stagione.

