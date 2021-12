Sono state appena inserite tra le offerte di Natale Amazon le ricercatissime Xiaomi Mi Band 6 e Band 5. Dopo il lungo mese di novembre promozioni del Black Friday in cui i due fitness tracker sono stati i protagonisti di numerosi sconti, non era scontato pensare che le stesse soluzioni tornassero di scena anche nella vetrina delle feste a prezzi decisamente più convenienti. Così è stato, per la somma gioia di chi punta ad una o entrambe le soluzioni.

Sconto per la Xiaomi Mi Band 6

Non è niente male l’ultima delle offerte di Natale Amazon con protagonista proprio la Xiaomi Mi Band 6 nel suo modello standard (la variante più recente con supporto NFC è proposta invece a prezzo pieno). Per acquistare il braccialetto fitness per monitorare allenamenti e salute, bastano ora solo 35,99 euro e non più 45 euro. Stiamo parlando della versione italiana della band con cinturino di base in colorazione nera: la disponibilità del prodotto è immediata con consegna da lunedì 6 dicembre. Va segnalato che è possibile associare all’acquisto anche una bilancia smart: il costo complessivo dei due prodotti sarà di 60,98 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Offerta Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart + Bilancia Pesa Persona Digitale Mi Smart Band 6

Un'immagine realistica della tua salute e forma fisica con 13 punti...

Sconto sulla Xiaomi Mi Band 5

La Xiaomi Mi Band 5, nonostante il lancio dei modelli successivi Band 6 e Band 6 NFC ruggisce ancora e può essere considerata una valida alternativa per chi desidera tracciare la sua attività sportiva e la sua salute, spendendo ora davvero una cifra irrisoria. Il prezzo di scena tra le offerta Amazon di Natale è di 24,99 euro per la versione globale del dispositivo. Chi tiene molto al proprio benessere potrebbe pure decidere di integrare l’acquisto con una bilancia smart: il costo totale del bundle sarà di 49,98 euro. In entrambi i casi, i prodotti sono pronti immediatamente per la loro consegna e visto il weekend imminente, arriveranno da lunedì 6 dicembre.