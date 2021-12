Il doppio finale di The Good Doctor 4 prenderà il via proprio oggi, 3 dicembre, quando su Rai2 andrà in onda la prima parte di Missione in Guatemala. In questa settimana chiuderemo i conti con Shaun e Lea che hanno vissuto il peggiore dei dolori, costretti a dire addio al bambino che la bella morettina portava nel grembo, cosa ne sarà di loro adesso? Una risposta potrebbe arrivare in questo doppio finale soprattutto perché quello che ritroveranno questa sera è uno Shaun molto diverso da come lo avevamo lasciato e tutto perché il lavoro e questa importante missione in Guatemala, gli permetteranno di voltare pagina per un po’.

Nel penultimo episodio di The Good Doctor 4 in onda oggi, 3 dicembre, su Rai2 dalle 21.10 circa, il team medico del Saint Bonaventure partirà per una missione chirurgica in Guatemala. Una volta arrivati sul posto, i medici si trovano di fronte un’intera comunità che ha bisogno di aiuto, ma il loro compito sarà quello di capire e identificare le persone su cui varrà la pena operare e su chi no.

A loro si unirà anche Lea pronta a dare una mano dopo quello che è successo ma il dolore per la perdita della bambina è ancora ingombrante nel suo cuore, questo renderà complicato fare alcune scelte?

Nell’ultimo episodio di The Good Doctor 4 in onda il 10 dicembre, salvo cambiamenti, scopriremo come andrà a finire questa Missione in Guatemala con la seconda parte del finale di stagione. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena e non solo perché uno dei personaggi regolari della serie lascerà proprio per rimanere in Guatemala e seguire finalmente il suo cuore ma perché anche per Shaun e Lea ci sarà una svolta importante. I due si lasceranno o riusciranno a superare tutto? Lea sembra pronta a fare i bagagli per tornare nel suo paese, lo farà davvero?