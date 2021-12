C’è una nuova strada che, da alcune ore a questa parte, possiamo seguire per andare incontro alla disponibilità PS5 qui in Italia. Come spesso accade da alcune settimane a questa parte, si tratta di un’iniziativa di GameStop. Occorre precisare da subito che non si tratti di una campagna online, a differenza di quanto osservato in settimana con un ulteriore restock che ha creato non poche discussioni sui social. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratti, stando a quanto trapelato in rete in giornata.

Alcune indicazioni sulla disponibilità PS5 con la prenotazione nei negozi GameStop

Ci sono alcuni concetti che vanno analizzati più in profondità, per quanto riguarda gli utenti propensi a valutare la disponibilità PS5 attraverso la prenotazione nei negozi GameStop. Nel dettaglio, chi procede negli store di questo marchio, non potrà limitarsi all’acquisto della console. Sto parlando di 1.950 bundle, che prevedono una combo complessa e ricca di prodotti. Inutile dire che andremo il prezzo di listino concepito da Sony, ma potrebbe rivelarsi una buona occasione per chi ha già in mente altri acqusti.

Non è un caso che anche qui la disponibilità PS5 andrà esaurita molto presto. Questo bundle contiene la Standard Edition della Ps5, cui potremo aggiungere anche plus come Far Cry 6, Back 4 Blood, Returnal, il dvd Blu Ray 4K di Space Jam, fino ad arrivare alle cuffie Sades Spirit e alla Charghing Station BDL. Tutto il pacchetto avrà un costo pari a 699,98 euro.

Detto questo, qualora non doveste essere interessati alla combo che è stata concepita in questo caso da GameStop, potrete sempre valutare strade alternative. Ad esempio, sul web ci sono fonti pronte a scommettere che la prossima settimana potrebbe essere importante in termini di disponibilità PS5 su Amazon. Staremo a vedere come andranno le cose e se ci sarà la svolta una volta per tutte qui in Italia.