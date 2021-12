OPPO Find X4 dovrebbe arrivare per l’anno nuovo, ma già da adesso conosciamo parte delle sue specifiche tecniche. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il device monterà uno schermo AMOLED LTPO di Samsung da 6.78 pollici, risoluzione 2K e frequenza di refresh rate a 120Hz. OPPO Find X4 sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 9000, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna. La batteria avrà una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W via cavo (50W in modalità wireless).

La fotocamera frontale di OPPO Find X4 disporrà di un sensore Sony IMX709 da 32MP, mentre quella principale di un sensore primario Sony IMX766 da 50MP con OIS, un ultra-grandangolare Sony IMX766 da 50MP ed un Samsung S5K3M5 da 13MP con zoom 2x. OPPO Find X4 includerà anche il Gorilla Glass Victus per proteggere il fronte ed il retro, un frame in alluminio, un doppio altoparlante stereo, il lettore di impronte digitali sotto lo schermo per lo sblocco del telefono e l’autorizzazione dei pagamenti, la connettività NFC (per effettuare pagamenti conctactless in comodità e sicurezza) ed il sensore infrarossi (per poter utilizzare il device come telecomando e gestire i vari apparecchi presenti in casa, dalla TV al condizionatore, passando per l’impianto stereo).

Per quanto riguarda il prezzo, OPPO Find X4 dovrebbe avere un cartellino di 4999 Yuan (pari a circa 785 dollari) per il modello con 8GB di RAM e 256GB di storage interno, e di 5499 Yuan (pari a circa 863 dollari) per quello con 12GB di RAM e 256GB di memoria (parliamo di cifre approssimative, da non dare per scontate già da adesso, mancando anche alcune settimane al lancio del prodotto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

